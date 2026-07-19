Muerte por atropellamiento tiñe de rojo la carretera frente a Playa del Carmen

Una persona perdió la vida la noche del domingo en la carretera federal 307, a la altura del sindicato de taxistas de esta ciudad, cuando presuntamente intentó cruzar la cinta asfáltica y recibió el impacto de una camioneta.

El fatal accidente fue reportado alrededor de las 20:30 horas en el sentido de Tulum hacia la entrada de Playa del Carmen, en donde el cuerpo sin vida cayó en el carril izquierdo, pegado al camellón central, lo cual generó bastante tráfico en este tramo.

Las primeras versiones indicaron que el ahora occiso intentó cruzar la carretera, en el momento en que pasaba una camioneta, marca Ranger, con lo que impactó el costado delantero izquierdo del vehículo y fue proyectado varios metros hacia adelante.

El chofer detuvo su marcha aproximadamente a 100 metros de distancia, en donde posteriormente fue detenido por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, para el deslinde de responsabilidades.

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Los policías municipales delimitaron los dos carriles del bulevar Playa del Carmen, en el tramo donde permanecía el cuerpo sin vida, con lo que la circulación se realizó por el área del acotamiento, lo que generó un congestionamiento vehicular.

Después del reporte del percance, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar y verificaron que la persona atropellada ya no contaba con signos vitales, por lo cual cubrieron el cuerpo con una sábana quirúrgica.

La camioneta involucrada permaneció estacionada metros adelante en el acotamiento, mientras los policías resguardaban la escena del accidente, en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo y el retiro del vehículo.

De manera preliminar se indicó que el ahora occiso, de aproximadamente 50 años, se encontraba en el área del camellón y al tratar de cruzar hacia el otro extremo, no se percató de la cercanía de la camioneta y al bajar a la superficie de rodamiento, golpeó el costado delantero izquierdo del vehículo.

Este accidente se registró en el primer fin de semana de la temporada vacacional de verano que arrancó oficialmente el jueves 16 de julio.