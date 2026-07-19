Lamine Yamal celebra con su hermano Keyne, quien abrazó y besó la Copa del Mundo

El pequeño hermano de Lamine Yamal, Keyne, se robó la cámara más de una vez durante el Mundial. Su intensidad en las gradas, mientras veía a la joven estrella de España, robó el corazón de muchos aficionados.

En la gran final del Mundial 2026, su presencia no podía faltar y esta vez la felicidad fue completa, pues pudo ver cómo Lamine se convirtió en campeón del mundo luego de ganar con "La Roja" la Copa del Mundo.

Keyne celebró con Lamine la obtención de la segunda estrella de este torneo para España, y no solo desde la grada sino que estuvo junto a su hermano en el terreno de juego.

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El menor lució feliz junto a Lamine, mientras abrazó y besó la Copa del Mundo, uno de los trofeos más soñados y anhelados por los futbolistas alrededor del planeta. Sin duda una experiencia inolvidable para Keyne.

La Selección Española conquistó el segundo Mundial en su historia, luego de imponerse por 1-0 al combinado de Argentina. La Furia Roja fue campeón del mundo por primera vez en Sudáfrica 2010.