Avengers: Doomsday: cuándo es el estreno, funciones de medianoche y salas

Los seguidores de Marvel ya pueden comenzar a organizar su visita al cine: la preventa de Avengers: Doomsday inició este lunes 28 de septiembre en México. En esta primera etapa, la venta anticipada corresponde a las funciones en formato Infinity Vision, mientras que las demás salas estarán disponibles posteriormente de acuerdo con cada complejo.

La venta comenzó desde los primeros minutos del 28 de septiembre, aunque las plataformas digitales de algunas cadenas de cine registraron problemas durante las primeras horas. Cinemex, por su parte, confirmó que habrá funciones de medianoche, una opción para quienes quieran asistir al estreno desde el inicio.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en México?

Las primeras funciones de Avengers: Doomsday están programadas para las 00:00 horas del jueves 17 de diciembre, por lo que los espectadores podrán ingresar a las salas desde el primer minuto de ese día.

Con este esquema regresan las esperadas funciones de medianoche, una modalidad que ya fue utilizada en importantes estrenos de Marvel, entre ellos Avengers: Endgame, que tuvo numerosas proyecciones durante las primeras horas de su lanzamiento en 2019.

¿Qué es Infinity Vision y por qué es importante para Doomsday?

Infinity Vision es una certificación de Disney para salas Premium Large Format (PLF). Este tipo de espacio busca ofrecer una experiencia cinematográfica de mayor impacto mediante características como pantallas de alta definición, imágenes de mayor calidad y sistemas de sonido envolvente.

En México, este formato fue presentado con el regreso de Avengers: Endgame Encore a las salas de cine. Para Doomsday, la preventa inicial estará enfocada en este formato antes de que se habiliten otras opciones.

¿En qué salas se podrá ver Avengers: Doomsday?

Aunque la primera etapa de la preventa corresponde a Infinity Vision, la película también llegará a otros formatos, dependiendo de la disponibilidad de cada complejo y ciudad.

Entre las opciones contempladas se encuentran 4DX, salas VIP, formatos tradicionales y otras experiencias premium. En el caso de IMAX existe una situación particular, ya que Avengers: Doomsday comparte fecha de estreno con Dune: Parte Tres, que también tiene programadas proyecciones en este formato.

Por esta razón, la disponibilidad de cada formato de cine puede cambiar de una ciudad a otra. Los espectadores tendrán que consultar la cartelera del complejo al momento de elegir sus funciones.

¿Cuánto costarán los boletos de Avengers: Doomsday?

Hasta ahora, Cinépolis y Cinemex no han dado a conocer los precios oficiales de las entradas para Avengers: Doomsday. Sin embargo, los costos de Avengers: Endgame Encore sirven como referencia para conocer cuánto podrían representar algunas de las experiencias disponibles.

Los precios tomados como referencia fueron de 208 pesos para Infinity Vision, 97 pesos para formato tradicional, 200 pesos para VIP, 195 pesos para Platino, 160 pesos para ScreenX, 185 pesos para 4DX y 153 pesos para IMAX. Estos montos corresponden a la película utilizada como referencia y no constituyen todavía el precio oficial de Doomsday.

¿De qué trata Avengers: Doomsday?

La nueva producción de Marvel Studios reunirá a distintos grupos de héroes para enfrentar una amenaza encabezada por Victor von Doom, Doctor Doom, personaje interpretado por Robert Downey Jr.

La historia incorporará personajes de diferentes etapas del Universo Cinematográfico de Marvel, además de los X-Men y Los 4 Fantásticos, con el multiverso nuevamente como uno de los elementos centrales de la trama. La cinta estará dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

La película también servirá como parte del camino hacia Avengers: Secret Wars, producción que continuará esta historia y cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027.

¿Qué actores regresan para Avengers: Doomsday?

El reparto reúne a intérpretes que ya forman parte de distintas etapas de Marvel. Entre los nombres confirmados aparecen Chris Hemsworth, como Thor; Chris Evans, nuevamente como Steve Rogers; Anthony Mackie, como Sam Wilson, y Paul Rudd, como Scott Lang/Ant-Man.

También regresan Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Danny Ramirez, Tenoch Huerta Mejía, Pedro Pascal y Hayley Atwell, con personajes como Shuri, M'Baku, Shang-Chi, Joaquin Torres, Namor, Reed Richards y Peggy Carter.

Uno de los regresos que más atención genera es el de Robert Downey Jr., aunque esta vez no interpretará a Tony Stark. El actor dará vida a Victor von Doom, Doctor Doom, el personaje que ocupará el lugar de la nueva amenaza central de la historia.

Con la preventa ya disponible para Infinity Vision, los seguidores de Marvel pueden comenzar a revisar las funciones de Avengers: Doomsday. Para los demás formatos, será necesario esperar a que cada cadena y complejo habilite sus respectivas localidades y horarios.