Detectan 19 casos de alumnos con objetos peligrosos en escuelas de Campeche

Un total de 19 casos de objetos peligrosos ingresados por alumnos a planteles de nivel básico detectó durante el Ciclo Escolar 2025-2026 la Secretaría de Educación (Seduc) de Campeche, situación que, de acuerdo con Luis Antonio Lara Pérez, coordinador para la Protección del Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes y la Promoción de la Convivencia Escolar (Convive), está relacionado en algunas ocasiones con los retos virales que circulan en las redes sociales y que los menores replican mediante una ‘conducta de imitación’.

Explicó que algunos objetos pueden tener inicialmente un uso escolar, como un cúter u otras herramientas, pero algunas circunstancias emocionales y personales pueden provocar que sean utilizados de manera distinta o representen un riesgo para los propios estudiantes o para terceros. A ello se suma la influencia de contenidos difundidos en plataformas digitales, donde los menores pueden asumir conductas para sentirse parte de determinados grupos o llamar la atención.

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Lara Pérez señaló que, más allá de sancionar o exhibir a quienes ingresen objetos de riesgo, es necesario identificar qué está viviendo cada estudiante y ofrecerle acompañamiento. En este sentido, adelantó que la Seduc difundirá próximamente el protocolo ‘Mochila por la Paz’, diseñado bajo un enfoque de derechos, cultura de paz, integridad y justicia restaurativa.

El documento, explicó, busca establecer mecanismos de actuación que permitan proteger y escuchar al alumno, evitar su exposición y determinar las causas que lo llevaron

a portar determinado objeto. El protocolo fue revisado por el área jurídica de la Seduc y, de acuerdo con el funcionario, también se trabajó en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) para garantizar su sustento jurídico y su aplicación bajo el enfoque humanista de la Nueva Escuela Mexicana.

En materia de violencia digital y ciberacoso, durante el mismo ciclo escolar se registraron al menos cuatro casos atendidos por la autoridad educativa. No obstante, el coordinador de Convive advirtió que esta cifra podría ser mayor, debido a que muchos niños, niñas y adolescentes evitan denunciar por vergüenza o miedo a ser exhibidos en las redes.

Precisó que el fenómeno comienza a hacerse más visible conforme los estudiantes reconocen que están siendo víctimas de violencia digital y se atreven a solicitar apoyo. El temor a convertirse en objeto de burlas, memes o nuevas publicaciones constituye aún una barrera para reportar estos hechos.

Los casos recibidos durante el ciclo 2025-2026 fueron canalizados al área de Primer Contacto y a través de la línea telefónica ‘Platica Conmigo’, donde se brindó orientación conforme al Marco Local de Convivencia Escolar.

Dependiendo de cada situación, se realizaron acciones como canalizaciones, talleres y procesos de psicoeducación, además de la apertura de expedientes con actas de hechos, informes de atención, datos de las personas involucradas y documentación de seguimiento.

Lara Pérez destacó que la atención de estas situaciones requiere una intervención multidisciplinaria, con participación de distintas instituciones y estrategias enfocadas en la salud emocional, como ‘El ABC de las emociones’, para proporcionar herramientas de protección y fortalecer la convivencia escolar y familiar del estudiante.