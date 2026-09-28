Ernesto Ruffo llega a Ensenada tras viaje de 40 horas; cumplirá prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel llegó este lunes 28 de septiembre a su domicilio en Ensenada, donde continuará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.

El traslado desde el penal federal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, se realizó por tierra y tomó alrededor de 40 horas, de acuerdo con reportes publicados este lunes. El inmueble donde permanecerá Ruffo quedó bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.

El exmandatario salió del centro penitenciario el sábado 26 de septiembre, después de que una autoridad judicial modificó la medida cautelar que cumplía dentro del penal.

Ruffo fue recibido por familiares y simpatizantes

Ruffo arribó alrededor de las 6:45 horas, tiempo local, a su domicilio ubicado en la zona centro de Ensenada.

A su llegada fue recibido por su hija Verónica Ruffo, además de familiares, vecinos, amigos y simpatizantes.

Noticia Destacada Ernesto Ruffo Appel podría abandonar el Altiplano este sábado y cumplirá prisión preventiva en su domicilio de Ensenada

Durante el recibimiento, el exgobernador entonó un breve corrido en el que hizo referencia a su salida de Almoloya de Juárez y al recorrido realizado hacia el norte del país.

La víspera, su hija había difundido una llamada telefónica en la que Ruffo confirmó que el traslado se efectuaba por carretera y que el convoy avanzaba hacia Baja California.

Juez pidió a Ruffo no hablar sobre el proceso

Tras llegar a Ensenada, Ruffo explicó que el juez le pidió abstenerse de realizar declaraciones relacionadas con las acusaciones que enfrenta, con el objetivo de no afectar el debido proceso.

El exgobernador enfrenta acusaciones por presuntos delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada. La modificación de la medida cautelar no implica la conclusión del proceso ni una resolución sobre su responsabilidad penal.

!URGENTE! ‼️ 🛑



Ernesto Ruffo llegando a su domicilio en Ensenada.



Lo reciben su hija, familiares, amigas, amigos, sus vecinos y medios de comunicación.



El viaje duró alrededor de 40 horas.



Siento una gran alegría y satisfacción, ya está en casa 🏠

Se pudo, se pudo, y… pic.twitter.com/s1yo56nfr0 — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) September 28, 2026

Ruffo señaló que sí podrá pronunciarse sobre asuntos políticos mientras permanezca en su domicilio y llamó a mantener la serenidad y el diálogo ante la situación del país.

Con su llegada a Ensenada concluyó el operativo de traslado desde el Altiplano, mientras el procedimiento judicial continuará bajo las condiciones establecidas por la autoridad competente.

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