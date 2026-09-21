Sujetos intentan privar de la libertad a un hombre en la comunidad de Dzulá

El reporte de un intento de la privación ilegal de la libertad a un ciudadano de la comunidad de Dzulá, vino a movilizar a los elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado a través del Grupo Jaguar y la Policía Municipal quienes se trasladaron hasta el lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo a información preliminar que se pudo indagar los hechos se registraron cerca de las 14:00 horas, de este lunes en la comunidad de Dzulá, cuando fue reportado a través del número de emergencia de un hecho delictivo, al registrarse un intento de la privación ilegal de la libertad en dicho poblado, cuando varios sujetos trataron de llevarse a un vecino de este poblado, y tal parece opuso resistencia, por lo que fue severamente golpeado.

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Por lo que al tener conocimiento de los hechos la Secretaria de Seguridad Ciudadana a través del grupo Jaguar, se trasladaron hasta el poblado de Dzula, desplazándose mas de 50 kilómetros hasta llegar al poblado, para tomar conocimiento de lo sucedido, pero para ello los delincuentes ya se había retirado, tomando rumbos desconocido.

Hasta el momento se desconoce el origen del hechos, toda vez que el agraviado es conocido en la población como una persona tranquila y los presuntos responsables llegaron hasta el domicilio de la victima para tratar de llevárselo, y al resistirse optaron con golpearlo severamente y retirarse del lugar.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer sobre lo sucedido en la comunidad de Dzulá, solamente algunos vecinos de la población pudieron confirmar del despliegue policiacos tras los hechos violentos.