Profeco exhibe precios de diésel y canasta básica; Finabien lidera envío de remesas por 13 meses

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó este lunes 28 de septiembre su reporte semanal de “Quién es quién en los precios”, con información sobre remesas, diésel, canasta básica y derechos de los consumidores.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, destacó que Finabien acumula 13 meses consecutivos como la remesadora que más pesos entrega en el ejercicio de envío de 400 dólares.

En la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, Finabien entregaría 7 mil 142.21 pesos, mientras que Ria Money Transfer daría 6 mil 771.39 pesos, de acuerdo con el ejercicio presentado por la dependencia.

Profeco mantiene de forma regular este monitoreo de remesadoras, combustibles y productos de la canasta básica dentro de sus participaciones semanales en la conferencia presidencial.

¿Cuánto cuesta el diésel según Profeco?

Escalante informó que el precio promedio nacional del diésel se ubica en 27 pesos por litro, cifra que funciona como referencia dentro del acuerdo nacional de estabilización de precios.

Entre los establecimientos señalados con precios menores apareció una estación Pemex en Chalco, Estado de México, con 26.89 pesos por litro.

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En contraste, Profeco exhibió una estación BP en Tlaxcala con un precio de 28.74 pesos por litro y un margen de ganancia de 2.90 pesos.

El funcionario añadió que dos estaciones BP en Puebla fueron visitadas y recibieron lonas y sellos de advertencia por incumplimientos comerciales relacionados con sus precios.

¿Dónde encontraron la canasta básica más barata?

En el seguimiento a los 24 productos de la canasta Pacic, cuyo objetivo es mantenerse por debajo de 910 pesos, Profeco ubicó el precio más bajo de la semana en Mega Soriana La Diana, en Acapulco, con 739.90 pesos.

El precio más alto reportado fue de 911.77 pesos en Ley Juventud, Durango.

En Tultitlán, Estado de México, Bodega Aurrerá Fuentes del Valle registró una canasta de 748.50 pesos, mientras que Mercado Soriana López Portillo la ofreció en 865.70 pesos.

#MañaneraDelPueblo | El titular de @Profeco, @ivan_escalante, presentó los resultados del seguimiento a los costos de envío de remesas y combustible en el país:#QuiénEsQuién en el envío de dinero (depósito a cuenta o transferencia):

➡️ La mejor opción: FINABIEN, que otorga… pic.twitter.com/of42RnNX2H — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 28, 2026

Profeco publicará un nuevo mapa de precios

Escalante anunció además un mapa de calor con los precios promedio de los 24 productos que integran la canasta Pacic en cadenas comerciales con cobertura nacional.

La herramienta clasificará los precios mediante colores para facilitar la comparación entre establecimientos y será actualizada cada mes.

Profeco también recordó que los consumidores pueden consultar en la Revista del Consumidor las causas por las que procede la devolución de un producto o la cancelación de un servicio, entre ellas defectos de fabricación, incumplimiento de condiciones ofrecidas o cláusulas abusivas.

IO