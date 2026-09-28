Huracán Polo provoca suspensión de clases en Baja California Sur y Sonora este lunes

La llegada del Huracán Polo al noroeste de México provocó la suspensión de clases y otras actividades en Baja California Sur y Sonora, como medida preventiva ante las lluvias, vientos fuertes y posibles afectaciones asociadas al ciclón.

En Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil amplió la suspensión de labores escolares para el lunes 28 y martes 29 de septiembre en los cinco municipios del estado.

También quedarán suspendidas durante esos dos días las actividades de los gobiernos estatal, municipales y federal, salvo áreas esenciales como salud y seguridad.

Las autoridades estatales prevén que los efectos más importantes de Polo se presenten entre el lunes y martes, mientras el sistema se aproxima a la entidad.

¿Dónde se suspenden clases en Baja California Sur?

La medida aplica en planteles públicos y privados de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, en todos los niveles educativos y turnos.

El Gobierno estatal también desplegó maquinaria, personal del Ejército y equipos especializados hacia Los Cabos y Comondú para atender posibles emergencias.

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Sonora suspende actividades escolares por Polo

En Sonora, las autoridades educativas determinaron suspender clases de manera escalonada por el avance del ciclón.

Para este lunes 28 de septiembre, la suspensión comenzará en el turno vespertino en municipios del centro y sur del estado, entre ellos Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Álamos.

El martes 29 y miércoles 30 de septiembre, la suspensión de actividades escolares presenciales abarcará los 72 municipios de Sonora, todos los niveles educativos y ambos turnos, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales.

Autoridades llaman a mantenerse atentos a Polo

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales, evitar zonas inundables y atender posibles indicaciones de evacuación.

En Baja California Sur, el gobierno recordó que el huracán permanece bajo vigilancia debido a que su trayectoria e intensidad todavía pueden presentar modificaciones conforme se acerque a tierra.

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