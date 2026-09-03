Mal de amores: reparto, de qué trata y estreno de la serie en Netflix

Netflix estrena este mes una adaptación que llevaba casi tres décadas gestándose en la vida de su directora. Catalina Aguilar Mastretta convirtió en serie Mal de amores, la novela que su madre, Ángeles Mastretta, publicó en 1997 y que la cineasta leyó por primera vez a los 13 años, encontrando en el personaje central una especie de espejo propio.

La historia, ganadora del Premio Rómulo Gallegos, sigue a Emilia Sauri —interpretada por Renata Vaca— hija de un boticario con vocación médica que debe elegir entre dos amores: el revolucionario Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes) y el médico Antonio Zavalza (Iván Amozurrutia). El relato transcurre en Puebla, entrelazando el estallido de la Revolución mexicana con la vida de la peculiar familia Sauri hacia el ocaso del porfiriato.

Buena parte de la trama se desarrolla en la casa de los Sauri, cuyo diseño interior y exterior representó un trabajo minucioso de producción. La serie también recreó episodios históricos clave, como la llegada de Francisco I. Madero a la capital y la masacre de los hermanos Serdán, con rodajes en San Luis Potosí, Puebla y Ciudad de México. El detalle en vestuario y ambientación buscó ser fiel a una época de más de cien años atrás, cuidando incluso elementos como la correspondencia o la plomería de las habitaciones.

Desde su publicación como novela, Mal de amores se distinguió por el protagonismo de mujeres con voz y decisión propia dentro de un contexto profundamente machista. Ese es el caso de Milagros Sauri, tía de Emilia, interpretada por Cassandra Ciangherotti, quien participa en el movimiento revolucionario facilitando información e insumos pese a pertenecer a una clase privilegiada. La actriz explica que su personaje representa una forma distinta de hacer política, "moviendo los hilos" desde su posición social.

A lo largo de siete episodios, la serie retrata tanto a mujeres de perfil conservador como a aquellas que lograron destacar por cuenta propia, ofreciendo una mirada amplia sobre el papel femenino durante la Revolución. Ángeles Mastretta acompañó de cerca el proceso de producción y posproducción, mostrándose satisfecha con el resultado final y con las interpretaciones del elenco joven que da vida a su historia.

Renata Vaca, por su parte, destacó la evolución constante de su personaje como uno de los aspectos que más la atrajo del proyecto, además del vínculo afectivo que desarrolló con la familia Sauri, retratada como un núcleo abierto al diálogo y sin secretos hacia los más jóvenes.