Escarpas peligrosas en Santa Ana; denuncian caídas y falta de mantenimiento

A más de 30 años de que se construyeron las escarpas en el barrio de Santa Ana, vecinos demandan al Ayuntamiento de Campeche la rehabilitación de la vía pública, debido a que actualmente se encuentran en mal estado, quebradas, con huecos y resbalosas.

Esto, al señalar que están igual de peligrosas y deterioradas que las que rodean el principal centro de abasto de la ciudad, el mercado Pedro Sainz de Baranda, donde la semana pasada una adulta mayor terminó en el hospital al tropezar debido al mal estado del piso de la Alameda Francisco de Paula Toro, al sufrir una probable fractura en uno de los tobillos.

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Una situación similar ocurre a lo largo de las calles Costa Rica y Nicaragua, en el cruce con Tamaulipas, donde a diario cientos de campechanos caminan y muchos resultan lesionados.

“Están muy peligrosas las aceras, o caes al resbalar porque están muy resbalosas o porque tropiezas con los huecos. Yo soy una de las víctimas; ya me he caído en varias ocasiones. Para los años que llevan estas autoridades en el Ayuntamiento de Campeche presumiendo cobros de impuestos, no se ven los resultados”, manifestó Cecilia Martínez, ciudadana.

Tanto comerciantes establecidos como habitantes santaneros todavía recuerdan que estas escarpas fueron construidas hace unos 32 años, durante el gobierno de Abelardo Carrillo Zavala, y desde entonces ninguna autoridad municipal les ha puesto atención, pese a la gran cantidad de accidentes que ocurren a consecuencia de este deterioro y la falta de obras de rehabilitación.

“Todavía recuerdo que hace más de tres décadas se construyeron estas escarpas y a cada rato caen personas, sobre todo personas de la tercera edad que caminan con bastón, tropiezan, caen y se lastiman. Ninguna autoridad municipal se hace cargo de pagar las curaciones. Ya es tiempo de que se construyan nuevas escarpas, porque estas calles son de las más transitadas en la ciudad”, manifestó Alfonso García, peluquero.

Pese a los incidentes que cada semana ocurren debido al deterioro de las aceras, esta situación pasa desapercibida para

autoridades de la Dirección de Protección Civil Municipal, así como de la Subdirección de Mercados, que cobran los impuestos a comerciantes establecidos y locatarios de la central de abastos principal.

“Pasan, verifican si los vendedores ambulantes cumplen con su pago diario de más de cien pesos y, a pesar de la buena recaudación, a las autoridades municipales no se les ocurre atender la vía pública. Así demuestran que todo se lo llevan a los bolsillos”, indicó Fernando Yam, habitante del sector.