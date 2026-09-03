¿Por qué clausuraron Soriana Super Centro en Ciudad del Carmen? Esto se sabe

La mañana de este jueves, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del municipio de Carmen realizó la clausura del establecimiento comercial Soriana Super Centro, luego de detectar presuntas irregularidades ambientales relacionadas con el funcionamiento de su sistema sanitario y el aparente vertimiento de aguas negras hacia la vía pública.

Noticia Destacada Pobladores de Aguacatal vuelven a bloquear la carretera Escárcega-Villahermosa por fallas de CFE

Los hechos se registraron desde tempranas horas, cuando personal municipal acudió al centro comercial, ubicado sobre la calle 39, entre las calles 20 y 22, en pleno corazón de Ciudad del Carmen, con el objetivo de realizar una inspección en las instalaciones.

De acuerdo con la información recabada, durante la revisión las autoridades habrían detectado la falta de funcionamiento de la fosa séptica, situación que presuntamente estaba provocando el vertimiento de aguas residuales hacia la vía pública, específicamente en el área de carga y descarga del establecimiento.

Ante esta situación, el personal de la autoridad municipal procedió a colocar los sellos correspondientes y ordenar la clausura del establecimiento, al considerar que las condiciones detectadas representan un presunto riesgo de contaminación ambiental y posibles afectaciones a la salud pública.

La medida sorprendió a decenas de ciudadanos que comenzaron a llegar desde tempranas horas al conocido centro comercial para realizar sus compras, quienes al encontrar cerrados los accesos principales observaron los sellos de clausura colocados en las puertas.

La suspensión de actividades también generó afectaciones entre los clientes que acudían al establecimiento, ya que muchos tuvieron que retirarse del lugar y buscar otras opciones para realizar sus compras.

Hasta el momento, se espera que las autoridades municipales den a conocer de manera oficial los detalles de la inspección, las irregularidades detectadas y las condiciones que deberá cumplir la empresa para corregir la situación y determinar cuándo podría reanudar sus operaciones.

La clausura del establecimiento ha generado sorpresa entre la ciudadanía, debido a que se trata de uno de los principales centros comerciales ubicados en la zona Centro de Ciudad del Carmen y que diariamente recibe a un importante número de consumidores.

JGH