Manuel Velasco reconoce estrategia de seguridad de Sheinbaum y destaca trabajo de García Harfuch

El senador y coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la que destacó los resultados de la estrategia de seguridad del Gobierno federal.

A través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, Velasco reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido revertir tendencias delictivas que, desde su perspectiva, parecían difíciles de modificar.

El legislador acompañó sus publicaciones con una fotografía en la que aparece junto al titular de la SSPC.

¿Qué dijo Manuel Velasco sobre Omar García Harfuch?

Velasco Coello expresó su reconocimiento a García Harfuch por la coordinación del Gabinete Nacional de Seguridad y resaltó las cifras presentadas por el Gobierno federal durante los primeros 23 meses de la administración de Sheinbaum.

El senador señaló que, en ese periodo, los homicidios dolosos disminuyeron 51 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto bajaron 32 por ciento.

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También afirmó que el trabajo realizado en materia de seguridad ha recibido reconocimiento a nivel internacional.

Velasco destaca estrategia encabezada por Claudia Sheinbaum

El coordinador parlamentario del PVEM atribuyó los resultados a la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y a la coordinación diaria entre las distintas instituciones del Gabinete de Seguridad.

Velasco sostuvo que el modelo aplicado por el Gobierno federal busca modificar tendencias delictivas y avanzar hacia una reducción sostenida de la violencia.

Me reuní con el Secretario de Seguridad @OHarfuch donde reconocí el trabajo de la Presidenta @Claudiashein porque la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza y coordina todos los días está dando resultados revertiendo tendencias delictivas que parecían irreversibles. 1/3 pic.twitter.com/ZG4Cp75SaR — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 3, 2026

PVEM y Harfuch llaman a la unidad por la seguridad

Otro de los puntos destacados tras el encuentro fue un llamado a la unidad nacional.

Manuel Velasco aseguró que coincidió con García Harfuch en convocar a mexicanas y mexicanos a trabajar de manera conjunta para construir condiciones de paz duradera para las actuales y futuras generaciones.

El legislador no informó sobre acuerdos legislativos específicos derivados de la reunión, aunque sus mensajes se concentraron en el respaldo político a la estrategia de seguridad y en el reconocimiento al trabajo del titular de la SSPC.

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