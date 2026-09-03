Así será el funeral de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia; entregan los cuerpos

Tras concluir los procedimientos periciales correspondientes, las autoridades del Estado de México entregaron la madrugada de este jueves los cuerpos de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, junto con los de su esposa, su hija y una trabajadora del hogar, todos ellos víctimas de un homicidio múltiple ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

El traslado de los restos se llevó a cabo desde las instalaciones de la Subdirección de Servicios Periciales de Tlalnepantla, en la zona de Barrientos, hacia distintas funerarias donde serán preparados para su velación. Familiares y personas cercanas a las víctimas comenzarán en las próximas horas los actos de despedida.

El múltiple homicidio se registró la madrugada del miércoles 2 de septiembre, luego de que vecinos de una torre residencial alertaran a la policía tras escuchar gritos y detonaciones de arma de fuego provenientes del departamento donde vivía la familia.

Al ingresar al inmueble, los elementos de seguridad hallaron sin vida a Jonathan Meléndez, de 38 años; a su esposa Ana Paola, de 35 años y con varios meses de embarazo; a la hija de ambos, de tres años, y a una trabajadora del hogar de 21 años. Todas las víctimas presentaban heridas por arma de fuego. También fue encontrada sin vida una mascota de la familia.

En el lugar, los cuerpos de emergencia localizaron con vida a un menor de seis años, quien fue rescatado sin lesiones físicas, según reportaron las autoridades.

Dos detenidos por el caso

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades de la Ciudad de México, logró la detención de dos hombres identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N". El primero de ellos es señalado como socio comercial del músico y presunto responsable directo de los hechos.

Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer el móvil del crimen y definir la situación jurídica de ambos detenidos.

Así será el funeral

Familiares y amigos se darán cita en una funeraria ubicada en los límites de Tlalnepantla de Baz y Naucalpan para despedir a Jonathan Meléndez, su esposa y su hija, quienes fueron asesinados en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.