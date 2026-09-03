Computadoras Jaguar en Campeche: ¿quiénes pueden recibir una y qué requisitos piden?

El programa Computadoras Jaguar continúa durante 2026 en Campeche con la entrega de equipos de cómputo destinados principalmente a estudiantes que necesitan una herramienta tecnológica para continuar con su formación académica.

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El apoyo forma parte del programa Formación Jaguar de la Secretaría de Bienestar del Estado de Campeche y está dirigido a personas que residan en la entidad y se encuentren en situación de vulnerabilidad, con atención a estudiantes activos de secundaria, educación media superior y superior.

De acuerdo con las Reglas de Operación de Formación Jaguar 2026, para acceder a una computadora no basta únicamente con ser estudiante, ya que los interesados deben presentar una solicitud, acreditar una serie de requisitos y pasar por el procedimiento de selección establecido por la dependencia.

¿Quiénes pueden solicitar una Computadora Jaguar en Campeche?

El programa contempla como población objetivo a personas residentes en el estado de Campeche que se encuentren en situación de vulnerabilidad y requieran una herramienta tecnológica para desarrollar sus capacidades y habilidades.

En el caso de estudiantes, deberán encontrarse activos en los niveles de educación básica secundaria, media superior o superior y acreditar su condición mediante información proporcionada por la institución educativa o documentación escolar.

Uno de los factores considerados es la situación socioeconómica del solicitante, pues el formato oficial incluye un apartado en el que se pregunta, entre otros datos, el ingreso familiar mensual, número de integrantes de la familia y si el beneficiario aporta al ingreso familiar.

También se recopila información para identificar si la persona pertenece a algún grupo en situación de vulnerabilidad.

¿Qué requisitos necesitas para solicitar una Computadora Jaguar?

Las Reglas de Operación establecen una serie de documentos y requisitos para integrar la solicitud del apoyo.

El interesado deberá presentar su CURP actualizada, identificación oficial vigente y documentación para acreditar su residencia en Campeche. Cuando el solicitante sea menor de edad, deberá presentarse la identificación de la madre, padre, tutor o persona que tenga legalmente su guarda y custodia.

También deberá entregarse un comprobante de domicilio de acuerdo con las características y antigüedad establecidas en las Reglas de Operación.

Además, será necesario llenar y firmar la Solicitud de Equipo de Cómputo, correspondiente al formato BIENESTAR/FJ/CJ-01, en el que se solicitan datos personales, escolares y socioeconómicos del posible beneficiario.

El formato deberá llenarse correctamente, con letra mayúscula, clara y legible, además de contener la información requerida sobre el domicilio, escuela, nivel educativo, grado, matrícula y situación socioeconómica.

Los solicitantes también deberán cumplir con la documentación y formatos complementarios establecidos por el programa, entre ellos la carta compromiso de corresponsabilidad social correspondiente.

¿Cómo comprobar que eres estudiante activo?

La Secretaría de Bienestar puede solicitar directamente información a la institución educativa para verificar que el interesado continúa estudiando.

Sin embargo, el solicitante también puede acompañar su trámite con al menos uno de los documentos contemplados en las Reglas de Operación: credencial escolar vigente, constancia de estudios, historial académico 2026 o boleta de calificaciones del ciclo escolar en curso 2026.

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Con ello se busca comprobar que la persona se encuentra efectivamente inscrita y activa en una institución educativa al momento de solicitar el apoyo.

La situación económica también es tomada en cuenta

Otro aspecto importante para acceder al programa es la situación de vulnerabilidad económica.

La Solicitud de Equipo de Cómputo contiene un cuestionario socioeconómico en el que se pregunta si el ingreso familiar mensual es menor o mayor a 7 mil pesos, si el estudiante aporta económicamente al hogar y cuántas personas integran su familia.

También se pregunta si el posible beneficiario tiene alguna discapacidad, pertenece a pueblos originarios, indígenas o afromexicanos, habla alguna lengua indígena o pertenece a otros grupos contemplados en el formato oficial.

Esta información forma parte del proceso utilizado para conocer las condiciones socioeconómicas de las personas que solicitan el apoyo.

¿Dónde solicitar una Computadora Jaguar?

La documentación deberá presentarse ante la Ventanilla Única de los Programas de Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, ubicada en la calle 10 número 331, entre 59 y 61, colonia Centro, en San Francisco de Campeche.

El horario señalado en las Reglas de Operación es de 8:30 a 15:30 horas.

Para las solicitudes provenientes de otros municipios también se contempla la recepción mediante los medios electrónicos oficiales que sean proporcionados por la Ventanilla Única.

¿Cómo saber si eres beneficiario de Computadoras Jaguar?

Entregar la documentación y cumplir con los requisitos no significa que automáticamente recibirás una computadora.

La Secretaría de Bienestar deberá revisar las solicitudes y comprobar que los interesados cumplen con las condiciones establecidas por el programa.

Además, la asignación de los equipos está sujeta a la disponibilidad presupuestal, por lo que el cumplimiento de los requisitos no representa por sí mismo una garantía de que el solicitante será seleccionado.

Quienes hayan realizado el trámite deberán mantenerse atentos a las notificaciones e información oficial proporcionada por la Secretaría de Bienestar para conocer el resultado de su solicitud y, en caso de ser seleccionados, las indicaciones para recibir el equipo.

¿Quiénes podrían quedar fuera del programa?

Las Reglas de Operación también contemplan motivos por los cuales una solicitud puede no ser aprobada.

Entre ellos se encuentra presentar documentación incompleta o información falsa, así como haber recibido previamente un equipo de cómputo otorgado por la Secretaría de Bienestar u otros organismos o instituciones de asistencia social dentro del periodo establecido por el programa.

También existen restricciones cuando un familiar directo que habita en el mismo domicilio ya recibió una Computadora Jaguar durante el mismo ejercicio fiscal.

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Por ello, la dependencia realiza la revisión correspondiente antes de determinar quiénes serán beneficiados.

El programa Computadoras Jaguar busca reducir las dificultades de acceso a herramientas tecnológicas entre estudiantes campechanos, principalmente entre quienes enfrentan condiciones económicas que dificultan la adquisición de una computadora propia.

JGH