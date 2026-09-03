EU va contra las finanzas de los cárteles en México: embajador Ronald Johnson advierte que “el dinero ilícito deja rastro”

La Embajada de Estados Unidos en México aseguró que la cooperación bilateral contra los cárteles ampliará su enfoque sobre las redes financieras, recursos ilícitos, facilitadores y esquemas de corrupción que sostienen las operaciones de las organizaciones criminales.

El posicionamiento fue difundido este 3 de septiembre por el embajador estadounidense Ronald Johnson, quien acompañó el comunicado con el mensaje: “Vamos tras lo que más les duele a los cárteles: su dinero”.

La representación diplomática sostuvo que la coordinación entre el gobierno de Donald Trump y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no se limita a drogas, armas o integrantes de organizaciones criminales, sino que también busca afectar su capacidad económica.

¿Por qué Estados Unidos busca golpear el dinero de los cárteles?

De acuerdo con el comunicado, quitar recursos financieros a las organizaciones criminales limita su posibilidad de comprar fentanilo y precursores químicos, adquirir armas, reclutar integrantes, reconstruir redes y financiar otros delitos.

La Embajada señaló además que perseguir el dinero ilícito también implica combatir la corrupción, al considerar que ésta facilita operaciones criminales, genera inseguridad y afecta la inversión legítima.

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“El dinero ilícito deja un rastro”, sostiene el documento, que advierte que quienes participan en esas redes financieras también quedarán bajo el escrutinio de las autoridades.

EU y México reforzarán intercambio de información financiera

El comunicado destaca la importancia del Foro Internacional sobre Delitos Financieros CI-FIRST, en el que participan especialistas de ambos gobiernos, autoridades financieras, instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y representantes del sector privado.

La estrategia contempla grupos de trabajo bilaterales, intercambio de información en tiempo real, sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y cooperación con autoridades financieras mexicanas.

El objetivo, explicó la Embajada, es convertir datos sobre operaciones sospechosas en investigaciones y acciones contra cuentas, activos, facilitadores y estructuras criminales más amplias.

Vamos tras lo que más les duele a los cárteles: su dinero

🇺🇸🇲🇽 #JuntosLogramosMás pic.twitter.com/2qyeLmB3PJ — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 3, 2026

Ronald Johnson destaca cooperación entre México y Estados Unidos

La representación estadounidense aseguró que los cárteles ya no pueden confiar en trasladar sus recursos a través de fronteras para mantenerlos fuera del alcance de las autoridades.

El mensaje plantea que la colaboración de México y Estados Unidos con otros socios internacionales permitirá seguir el flujo del dinero y conectar información para desmantelar estructuras completas.

“Seguir el dinero. Conectar la información. Tomar acciones decisivas”, resumió la Embajada al explicar el nuevo énfasis de la cooperación bilateral contra el financiamiento de los cárteles.

IO