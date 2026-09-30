Gala Montes revela que pondría una orden de restricción en contra de su mamá, Crista

La actriz Gala Montes ha sorprendido al mundo del espectáculo al revelar que está contemplando interponer una orden de restricción en contra de su madre, Crista Montes. La también cantante comentó que esta decisión nacería de sentirse acosada y poder protegerse.

Montes comparó la situación que vive con su mamá como el caso de Britney Spears, esto debido a que la actriz asegura que ambas han vivido una crisis por el trato que han recibido de su familia. Ante esto; Gala señaló que busca distanciar su vida personal de su vida profesional.

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¿Por qué Gala Montes pondría una orden de restricción contra su mamá?

Durante sus declaraciones emitidas este 30 de septiembre de 2026, Gala Montes comentó que desea interponer una orden de restricción contra su madre, Crista Montes. La decisión radica en una serie de señalamientos por acoso constante, abusos durante su desarrollo profesional y un distanciamiento personal que ha escalado en los medios.

Gala acusó a su progenitora de mantener una conducta invasiva y de hostigamiento continuado. La artista ha manifestado que desde su infancia experimentó dinámicas de trabajo infantil y control financiero que derivaron en desacuerdos sobre el manejo de sus ingresos y representación profesional.

Con esta medida legal, la actriz busca establecer límites formales que le impidan a Crista Montes acercarse o buscar contacto con ella. Gala subrayó la necesidad de resguardar su salud mental y seguridad, aclarando que, hasta el momento, la acción legal corresponde a sus intenciones manifestadas y no a un proceso judicial.

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