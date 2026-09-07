Gala Montes entra a La Casa de Los Famosos México y les dice en la cara a todos: 'Yo debí ganar la temporada pasada'

La tranquilidad dentro de La Casa de los Famosos México terminó con la llegada de una conocida cara. Gala Montes regresó al reality y, desde sus primeros minutos como nueva integrante, dejó claro que no piensa pasar desapercibida y que todavía tiene una cuenta pendiente con el programa.

Los habitantes recibieron a la actriz entre sorpresa y entusiasmo, pues ya conocían su historia dentro del reality. Montes participó en la temporada anterior y consiguió llegar hasta la gran final, aunque finalmente se quedó sin el premio principal.

Durante una conversación con sus nuevos compañeros, la actriz habló abiertamente sobre aquella experiencia y reconoció que sí había seguido lo ocurrido en la casa. Incluso reveló que, en esta ocasión, quiere volver a competir porque considera que todavía puede demostrar lo que es capaz de hacer.

Gala Montes es la nueva habitante de la casa de los famosos mx y entra a competir 🔥



Oh gala, con qué ese era su anexo? pic.twitter.com/H8mbyoYopV — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 7, 2026

Con total seguridad, Gala Montes aseguró que ella debió quedarse con el triunfo de la temporada pasada. La actriz recordó el esfuerzo que realizó durante su participación y sostuvo que aportó contenido y defendió su posición dentro de la competencia.

“Yo soy ese tipo de persona que le gusta repetir sobre todo si pierde... y quiero ganar”.

La nueva habitante también explicó que para ella el resultado final no representa todo lo que significa participar en un reality show. Más allá del premio económico, consideró que la experiencia y la manera en que cada participante vive el encierro tienen un peso importante.

Montes incluso reflexionó sobre su primera participación y admitió que quizá no disfrutó completamente el proceso. Ahora, con una segunda oportunidad dentro de La Casa de los Famosos México 2026, busca vivir de otra manera su estancia y volver a competir por el triunfo.

La llegada de la actriz promete modificar la dinámica entre los habitantes, especialmente porque conoce desde dentro la presión, las estrategias y las situaciones que pueden surgir durante la competencia. Su regreso también abre la puerta a nuevos enfrentamientos y conversaciones dentro de la casa.

Por ahora, Gala Montes ya dejó clara su intención: regresar para competir, disfrutar el proceso y buscar el premio que, desde su perspectiva, debió obtener en su primera participación.