La Granja VIP: Conoce a los primeros peones de la segunda temporada

La segunda temporada de La Granja VIP arrancó el día de ayer con grandes sorpresas para los fans y los participantes, quienes ya tuvieron que tomar decisiones importantes que van a marcar el destino de algunos en la primera semana de competencia.

Los llamados granjeros, ya hicieron la elección de los primeros peones de la temporada para la primera semana, donde los seleccionados van a tener más trabajo que el resto de sus compañeros y menos comida.

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¿Quiénes son los primeros peones de la segunda temporada de La Granja VIP?

Los fans votaron por sus preferidos durante la noche, donde los más votados fueron los encargados de elegir a los granjeros que van a ser los peones desde la primera semana, lo cual ha dejado con la boca abierta a los fans y participantes, ya que los elegidos fueron: Pascal Nadaud, Kevyn Contreras’ ‘Bicolor’, Fernando Lozada y Daniela Alexis ‘Bebeshita’.

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Ellos van a ser los encargados de hacer las tareas de campo más pesadas, tendrán algunos retos y dinámicas que cumplir, pero lo más importante, es que esto va a definir las alianzas y rivalidades desde los primeros días de la competencia.

Por otro lado, también tuvieron una dinámica en donde se reveló que Manelyk González fue la granjera que tuvo más votos del público, por lo que tuvo inmunidad, pero fue la encargada de empezar una cadena de nominaciones, donde al final, la primera nominada de la segunda temporada fue María Karunna.

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