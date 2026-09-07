Apple Event 2026: iPhone plegable, Apple Watch y AirPods 5, los posibles lanzamientos

El evento de Apple de este 9 de septiembre podría convertirse en algo mucho más grande que una presentación de nuevos teléfonos. Mientras todas las miradas están puestas en el iPhone 18, distintos reportes apuntan a que la compañía prepara anuncios para varias de sus principales líneas de productos.

La presentación se realizará desde Apple Park bajo el lema “Surprise and shine”, en una jornada que llega acompañada de numerosas expectativas. El lanzamiento de la nueva generación del iPhone será el punto central, aunque otros dispositivos podrían compartir el escenario.

Entre los equipos que más atención concentrarán están el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Los dos modelos serían los encargados de representar la nueva generación de la gama alta, con cambios en rendimiento, cámaras y algunos elementos del diseño.

Una de las modificaciones que se han mencionado es una Dynamic Island de menor tamaño, además de ajustes en el sistema fotográfico. También se espera que los nuevos teléfonos incorporen el chip A20 Pro, con mayor capacidad de procesamiento y mejoras orientadas a las funciones de inteligencia artificial.

La estrategia de lanzamiento podría ser diferente a la de años anteriores. El iPhone 18 estándar no tendría un papel principal durante el evento de septiembre y, de acuerdo con las versiones que circulan, Apple podría reservar su presentación junto con otros modelos de menor precio para 2027.

Pero hay un dispositivo que podría cambiar por completo la conversación: el supuesto iPhone plegable. Aunque Apple todavía no ha confirmado oficialmente su existencia, las filtraciones apuntan a que la compañía lleva varios años trabajando en un teléfono capaz de competir en un segmento dominado actualmente por otros fabricantes.

El llamado iPhone Ultra sería, según los rumores, un equipo con formato tipo libro, equipado con una pantalla exterior y otra interna de mayor tamaño. Este diseño permitiría utilizar una superficie más amplia al desplegarlo y podría incorporar funciones de software diseñadas específicamente para aprovechar ese espacio.

La posible llegada del iPhone plegable también tendría un impacto importante en el precio. Las estimaciones difundidas hasta ahora colocan al dispositivo por encima de los 2,000 dólares, aunque Apple aún no ha confirmado ni el nombre comercial ni sus especificaciones o costo definitivo.

Los Apple Watch también podrían recibir una actualización durante la presentación. Entre los productos mencionados aparecen el Apple Watch Series 12 y una nueva generación del modelo Ultra, que buscarían mejorar aspectos relacionados con batería, rendimiento y seguimiento de la actividad física.

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En el caso del Apple Watch Series 12, una de las posibilidades es que Apple incorpore una versión con caja de cerámica. El supuesto Apple Watch Ultra 4, por su parte, podría recibir funciones adicionales relacionadas con la conectividad satelital, especialmente útiles para quienes realizan actividades al aire libre.

Más allá de las especificaciones, los relojes se han convertido en una pieza importante dentro del ecosistema Apple. Sus funciones abarcan actualmente desde entrenamiento y seguimiento de actividad hasta comunicación, seguridad y distintas herramientas relacionadas con el bienestar.

El catálogo de posibles lanzamientos también alcanzaría al segmento de audio. Los AirPods 5 podrían aparecer durante el evento en diferentes versiones, incluida una alternativa equipada con cancelación activa de ruido.

Por ahora, los rumores apuntan a que la renovación de los AirPods estaría enfocada principalmente en perfeccionar características que ya ofrece la línea, aunque también se han mencionado posibles sensores y funciones relacionadas con la salud. Algunas de las propuestas más ambiciosas para los auriculares podrían quedar reservadas para futuras generaciones.

El encuentro tendrá además un significado especial para la compañía por tratarse de una de las primeras grandes presentaciones bajo el liderazgo de John Ternus, quien asumió como CEO de Apple a comienzos de septiembre tras la salida de Tim Cook.

Por ello, la atención no estará únicamente en cuántos productos nuevos aparezcan durante la presentación. El evento también permitirá conocer las prioridades de Apple para una nueva etapa en la que la inteligencia artificial, los dispositivos plegables y la competencia tecnológica tendrán un peso cada vez mayor.

Si las filtraciones aciertan, el 9 de septiembre podría convertirse en una de las presentaciones más importantes de Apple de los últimos años. El iPhone 18 Pro tendrá los reflectores, pero un iPhone plegable, nuevos relojes y los AirPods 5 podrían terminar convirtiéndose en los grandes protagonistas inesperados.