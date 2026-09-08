Gala Montes reaparece tras salir de La Casa de los Famosos México y revela cómo se encuentra

La incertidumbre entre los seguidores de Gala Montes comenzó a crecer luego de que la actriz dejara de manera voluntaria La Casa de los Famosos México. Horas después, decidió aparecer nuevamente en redes sociales para enviar un mensaje y confirmar que se encuentra bien.

A través de una historia publicada en sus redes, la actriz buscó tranquilizar a sus seguidores y explicó que por el momento se encuentra tomando un descanso. También mencionó que estaba cansada debido a los entrenamientos que realizaba junto a Yahir.

“Qué onda, mi gente, ya estoy bien. Estoy descansando un ratito”, expresó Gala Montes en su mensaje, donde aseguró que más adelante contará con mayor detalle lo ocurrido antes de su salida del reality show.

La actriz también dejó abierta la posibilidad de hablar sobre su decisión en los próximos días. Por ahora, únicamente adelantó que ofrecerá una explicación más completa cuando tenga oportunidad, mientras pidió a sus seguidores mantener la calma.

Ya gala se encuentra en su departamento con malilla por la abstinencia y de paso diciendole Mal agradecida y loca a Cynthia..



GALA MONTES DICIENDOLE LOCA A CYNTHIA...la ironía #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/usz3ItpOFV — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 9, 2026

¿Por qué salió Gala Montes de La Casa de los Famosos México?

La salida de Gala Montes ocurrió durante la tarde del martes y tomó por sorpresa tanto a los espectadores como a los habitantes de La Casa de los Famosos México, luego de que se informara que había decidido abandonar la competencia de manera voluntaria.

Tras conocerse la noticia comenzaron a surgir diversas teorías en redes sociales sobre los motivos que pudieron llevar a la actriz a tomar esta determinación. Sin embargo, hasta el momento no existe una explicación oficial por parte de la producción sobre las circunstancias que rodearon su salida.

El mensaje publicado posteriormente por Gala Montes confirmó que se encuentra bien, aunque sus palabras también dejaron algunas preguntas entre los seguidores del programa, quienes esperan conocer qué ocurrió antes de su inesperada salida.

Por ahora, la actriz decidió no revelar todos los detalles y señaló que será en los próximos días cuando podría hablar con mayor profundidad sobre su experiencia y las razones que la llevaron a abandonar el popular reality mexicano.