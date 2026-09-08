Beca Juventudes Renacimiento 2026 en Yucatán: Esto se necesita para recibir los 3 mil pesos bimestrales

La Beca Juventudes Renacimiento 2026-2027 abrirá durante septiembre su proceso de registro para estudiantes universitarios de nuevo ingreso en Yucatán.

El programa contempla un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, destinado a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno del Estado.

La Secretaría de Bienestar de Yucatán informó que el registro comenzará en los próximos días, por lo que los estudiantes interesados deberán mantenerse atentos a la publicación de la convocatoria oficial y a las fechas que se establezcan para cada institución.

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El apoyo se entrega durante cinco bimestres del año, con excepción de los meses de julio y agosto, correspondientes al periodo vacacional.

Beca Juventudes Renacimiento: ¿Qué se necesita?

Aunque la convocatoria correspondiente al ciclo 2026-2027 todavía deberá publicarse oficialmente, con base en los procesos anteriores, los estudiantes deberán cumplir con requisitos como:

Ser estudiante regular .

. Cursar sus estudios en modalidad presencial .

. No recibir otra beca estatal o federal destinada al mismo fin.

Comprobar una situación económica vulnerable .

. Haber estudiado en Yucatán durante al menos los últimos tres años.

¿Qué universidades de Yucatán pueden solicitar la Beca Juventudes Renacimiento?

De acuerdo con las convocatorias anteriores, el programa contempla a estudiantes de distintas universidades públicas de Yucatán. Para el ciclo 2026-2027, además, se prevé la incorporación de una nueva institución. Las escuelas que pueden participar son:

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

Instituto Tecnológico de Mérida

Universidad Politécnica de Yucatán (UPY)

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM)

Universidad de las Artes de Yucatán

ENES Mérida

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Yucatán

Universidad Tecnológica del Mar en Progreso, que se integrará este año al programa.

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¿Qué documentos piden para la Beca Juventudes Renacimiento?

En procesos anteriores, los aspirantes realizaron primero una preinscripción en línea mediante la plataforma habilitada por el Gobierno de Yucatán y posteriormente entregaron documentación en sus respectivas universidades. Entre los documentos solicitados estuvieron:

CURP.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Constancia de estudios o kardex.

Estudio socioeconómico.

Carta compromiso.

Formatos oficiales correspondientes.

La documentación y los requisitos pueden modificarse para el ciclo 2026-2027, por lo que los estudiantes deberán esperar la convocatoria oficial antes de realizar el trámite.