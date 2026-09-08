Practical Magic 2: ¿de qué trata la secuela con Sandra Bullock y Nicole Kidman?

Casi tres décadas después de que Practical Magic se convirtiera en una cinta de culto, la familia Owens vuelve a la pantalla grande con una historia que retoma la maldición familiar y coloca a una nueva generación de brujas en el centro del conflicto.

La cinta original, estrenada en 1998 y protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, no destacó especialmente en taquilla, pero con el paso del tiempo conquistó a una gran cantidad de seguidores gracias a sus personajes, la relación entre las hermanas y una recordada banda sonora.

¿Qué pasó antes de Practical Magic 2?

La nueva película establece que Gary, el segundo esposo de Sally, murió como consecuencia de la misma maldición que durante generaciones ha afectado a los hombres que se enamoran de las mujeres Owens. Después de perderlo, Sally tomó una decisión drástica para evitar que sus hijas sufrieran un destino similar.

La protagonista utilizó su magia para borrar los recuerdos de sus hijas, Kiley y Antonia, con la intención de mantenerlas alejadas de la brujería. Además, Sally decidió abandonar sus propios poderes, mientras sus hermanas continuaron practicando la magia a escondidas.

Con el paso de los años, Kiley y Antonia crecieron sin conocer prácticamente nada sobre su verdadero origen. La primera estudia arte, mientras la segunda se prepara en el área de medicina. Ambas llevan una vida alejada del mundo sobrenatural que forma parte de su familia.

El accidente que cambia todo

La situación cambia cuando Kiley revela que está enamorada de Gideon, su novio. Poco después, el joven sufre un atropellamiento que lo deja en coma, un acontecimiento que termina por sacar a la luz la verdad que Sally había intentado ocultar durante años.

Ante la gravedad de lo ocurrido, las hermanas descubren finalmente su herencia mágica. Kiley decide entonces viajar hasta Inglaterra en busca de una forma de ayudar a Gideon, apoyándose en un antiguo libro relacionado con la magia oscura.

Sally y Gillian emprenden la búsqueda de Kiley y, durante el recorrido, descubren nuevos elementos relacionados con la historia de los Owens. Estos secretos familiares terminan modificando la manera en que las protagonistas entienden la maldición que las ha acompañado durante generaciones.

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ser el corazón de la película

Uno de los principales atractivos de Practical Magic 2 es el reencuentro de Sandra Bullock y Nicole Kidman, quienes nuevamente interpretan a Sally y Gillian. La química entre ambas continúa siendo uno de los puntos fuertes de la producción.

La dirección corre ahora a cargo de Susanne Bier, quien sustituye a Griffin Dunne, responsable de la película de 1998. Su propuesta apuesta por escenas con diálogos simultáneos y una dinámica más relajada que, en determinados momentos, permite que Bullock y Kidman exploten su capacidad para improvisar.

El elenco también incorpora a Lee Pace, quien interpreta a un especialista en temas ocultos. Su personaje tiene una función principalmente explicativa dentro de la historia, aunque también desarrolla una relación con Sally que busca introducir un nuevo componente romántico.

Una secuela que divide opiniones

Aunque el regreso de las protagonistas originales representa uno de los mayores atractivos, la película enfrenta algunas críticas relacionadas con su guion. La historia depende en distintos momentos de decisiones poco convincentes y situaciones provocadas por la casualidad, lo que puede restarle fuerza al desarrollo de la trama.

También existe una diferencia en la manera en que se presentan los personajes masculinos y femeninos. Mientras varios hombres aparecen definidos de manera muy extrema, las mujeres tienen mayor profundidad, aunque algunas figuras importantes de la primera cinta quedan con una participación más limitada.

La producción tampoco consigue igualar el impacto musical de la película original. La primera entrega destacó por canciones de artistas como Joni Mitchell, Marvin Gaye y Nick Drake, mientras que la nueva banda sonora no alcanza el mismo nivel de protagonismo, aunque sí incluye una canción de Florence + the Machine.

La magia regresa a la familia Owens

La secuela conserva una buena dosis de brujería, aunque ahora recurre en mayor medida a efectos digitales. Esto marca una diferencia frente al trabajo realizado en la película de 1998, donde los efectos prácticos tenían una presencia importante.

A pesar de sus deficiencias, Bullock y Kidman consiguen mantener buena parte del encanto que hizo especial a la primera película. La relación entre sus personajes continúa siendo el elemento que sostiene la historia y recupera parte del espíritu centrado en la hermandad que distinguió a la cinta original.

Practical Magic 2 llegará a los cines el 10 de septiembre, con el regreso de las hermanas Owens y una historia que ahora pone el futuro de la familia en manos de una nueva generación.