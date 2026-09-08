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Lluvias provocan encharcamientos en algunas calles de la ciudad de José María Morelos

Este martes no hubo lluvia, pero las calles como la Felipe Carrillo Puerto y la Huay Max siguen encharcadas en algunos tramos por las que se registraron el lunes.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

8 de sept de 2026

1 min

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Algunos patos aprovechan los encharcamientos para bañarse.
Algunos patos aprovechan los encharcamientos para bañarse. / Foto: Lusio Kauil

Quienes empiezan a aprovechar las calles encharcadas para darse un baño, no son los niños, ahora son los patos quienes disfrutan del agua que se estanca en las aceras para limpiarse.

Y es que no ha llovido mucho en esta ciudad, pero las calles mantienen aguas estancadas todavía. El detalle es que cuando llueva más y se inunden la zona centro, refirió vecino de esta ciudad que se identificó como Arturo Moreno, puede que hasta lleguen lagartos.

El ciudadano consideró muy importa se limpien los pozos de absorción para que no se inunden las calles, al menos, por mucho tiempo.

Las imágenes muestran a la estudiante tomando del cabello y golpeando al joven, mientras una persona que aparentemente sería docente interviene para separarlos

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Es verdad que la gente se molesta cuando no puede pasar una calle porque está lleno de agua, pero también, hizo ver, es bonito observar que se aprovechen esos charcos de agua para darse un buen baño, como esos patitos, manifestó.

La tarde de este martes no hubo lluvia, pero las calles como la Felipe Carrillo Puerto y la Huay Max siguen encharcadas en algunos tramos por las lluvias que se registraron el lunes por la tarde.

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