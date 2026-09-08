Olmecas de Tabasco vs. Toros de Tijuana en vivo online: resultado del Juego 1 de la Serie del Rey 2026, en directo

La espera terminó arrancó la Serie del Rey 2026, con un duelo que marcará un capítulo inédito en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol: los Olmecas de Tabasco se medirán por primera vez ante los Toros de Tijuana en una final.

El primer encuentro tiene como escenario el Toros Mobil Park, casa de Tijuana, equipo que obtuvo la ventaja de localía gracias a su desempeño durante la temporada regular. Los fronterizos terminaron con 60 victorias y 31 derrotas, mientras Tabasco registró 54 triunfos y 38 descalabros.

¿A qué hora juegan Olmecas vs Toros?

El Juego 1 de la Serie del Rey se llevará a cabo este martes 8 de septiembre a las 20:35 horas, tiempo del centro de México. El compromiso se disputará en Tijuana, donde los locales intentarán aprovechar desde el inicio el respaldo de su afición.

Para abrir la final, los Olmecas de Tabasco enviarán al montículo a Austin Warner, mientras que Daniel Martínez será el encargado de iniciar por los Toros de Tijuana. Ambos lanzadores tendrán la responsabilidad de comenzar una serie que promete ser exigente desde el primer lanzamiento.

¿Dónde ver en vivo el Olmecas vs Toros?

Los aficionados podrán seguir el comienzo de la Serie del Rey mediante la multiplataforma de Claro Sports. Tijuana buscará aprovechar los primeros juegos en casa para tomar ventaja, mientras que Tabasco intentará conseguir al menos una victoria en territorio fronterizo antes de regresar a Villahermosa.

La definición se disputará bajo el formato al mejor de siete partidos, por lo que el primer equipo que llegue a cuatro victorias será proclamado campeón. Los dos primeros encuentros están programados en Tijuana y posteriormente la serie se trasladará a Villahermosa.

¿Cómo llegan Olmecas y Toros a la Serie del Rey?

Los Toros de Tijuana llegan después de completar una postemporada dominante, con tres series ganadas por 4-1. Primero eliminaron a Algodoneros del Unión Laguna, después superaron a los Charros de Jalisco y finalmente derrotaron a los Sultanes de Monterrey para quedarse con el campeonato de la Zona Norte.

El camino de los Olmecas de Tabasco fue más complicado. El conjunto tabasqueño venció 4-2 a los Bravos de León, necesitó siete encuentros para superar 4-3 a los Guerreros de Oaxaca y cerró la postemporada con un triunfo de 4-1 sobre los Pericos de Puebla.

Una final con historia para Tabasco y Tijuana

Para los Olmecas, regresar a la Serie del Rey representa un momento especial, ya que el equipo vuelve a esta instancia después de 33 años. Su anterior aparición ocurrió en 1993, temporada en la que consiguió el único campeonato de su historia hasta ahora.

Los Toros de Tijuana, por su parte, disputarán su cuarta final y buscarán ampliar su palmarés. La novena fronteriza ya conquistó los títulos de 2017 y 2021, por lo que ahora intentará sumar un tercer campeonato de la LMB.

Con la serie todavía empatada 0-0, todo está listo para el primer enfrentamiento entre dos equipos que llegan con objetivos distintos: Tabasco busca poner fin a más de tres décadas sin título, mientras Tijuana pretende aprovechar su localía para dar el primer paso hacia otro campeonato.