South America: South Park cambia de nombre y lanza nueva sátira contra Trump

Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, encontraron una nueva forma de convertir la política de Donald Trump en material para su característico humor. A pocos días del estreno de la temporada 29, anunciaron que la serie adoptará el nombre de “South America”, una decisión que forma parte de una evidente sátira.

El anuncio fue acompañado por un mensaje en el que los responsables del programa aseguraron que la modificación está inspirada en las decisiones de Apple y Google respecto a los cambios de nombres promovidos por el mandatario estadounidense.

“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, cambiamos el nombre de South Park a SOUTH AMERICA”.

¿Por qué South Park ahora se llama South America?

La nueva broma apunta directamente a la política de Donald Trump de impulsar modificaciones en la denominación de distintos lugares geográficos para incluir la palabra “América”.

Uno de los casos más conocidos es el del Golfo de México, cuya denominación fue modificada en plataformas de mapas estadounidenses por “Golfo de América”. También surgió la propuesta de llamar “Lago América” al lago Ontario.

La polémica llegó incluso a Nuevo México, después de que Trump difundiera la idea de cambiar su nombre por “Nueva América”. Reuters reportó que el gobierno federal estadounidense no tiene autoridad para modificar unilateralmente el nombre de un estado.

Parker y Stone llevan la sátira al extremo

Con ese contexto, los creadores de South Park decidieron aplicar la misma lógica al universo de su propia serie. Si los nombres de lugares pueden modificarse para hacer referencia a “América”, entonces el pueblo ficticio de Colorado también puede entrar en la broma.

El resultado es South America, un nombre que juega con la identidad original de la producción y convierte las recientes decisiones políticas en una nueva pieza de humor.

El anuncio mantiene el estilo provocador que ha caracterizado a Parker y Stone, quienes durante los últimos años han utilizado a Trump como uno de los principales blancos de sus sátiras.

¿South Park realmente cambiará de nombre?

Aunque el anuncio es real, el contexto deja claro que se trata de una maniobra satírica relacionada con la nueva temporada. No significa que el pueblo ficticio vaya a trasladarse a Sudamérica ni que la producción abandone definitivamente el nombre con el que se hizo famosa.

El cambio funciona como una nueva forma de burlarse del poder político, especialmente de la tendencia a modificar nombres y símbolos para adaptarlos a determinados discursos.

¿Cuándo se estrena la temporada 29?

La nueva temporada llegará el 16 de septiembre de 2026 a Comedy Central y posteriormente estará disponible en Paramount+. El estreno marcará el regreso de los personajes de la serie con una nueva dosis de humor político y referencias a la actualidad.

De esta manera, South Park vuelve a convertir la política estadounidense en combustible para su sátira. Esta vez, Parker y Stone no necesitaron crear un personaje nuevo: simplemente cambiaron el nombre de su propia serie para responder, con ironía, a las polémicas decisiones de Donald Trump.