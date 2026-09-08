Mototaxi sufre volcadura tras chocar con motocicleta sobre avenida Adolfo Rosado Salas en Cozumel

Un mototaxi terminó volcado luego de impactarse contra una motocicleta sobre la avenida Adolfo Rosado Salas, a la altura de la calle 5, con 55 Bis, en Cozumel, dejando al menos una persona lesionada.

El accidente ocurrió durante este martes, cuando ambas unidades circulaban por la zona y, por causas que aún no han sido determinadas, se produjo el impacto que provocó que el mototaxi terminara sobre uno de sus costados.

Tras el accidente, una ambulancia acudió al lugar para brindar los primeros auxilios a la persona que resultó lesionada. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus heridas ni si fue necesario trasladarla a un hospital.

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Elementos de Tránsito también arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Las unidades involucradas permanecieron en el lugar mientras se efectuaban las labores de atención y peritaje, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en esta zona de la ciudad.

Será el resultado de las diligencias de Tránsito el que determine las causas del percance y la responsabilidad correspondiente entre los conductores involucrados.