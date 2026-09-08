Gala Montes explota contra Cynthia Klitbo y pide que la saquen de ‘La Casa de los Famosos México’

Un altercado entre Gala Montes y Cynthia Klitbo generó tensión dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. A pesar de que la cantante y actriz abandonó la competencia este martes 8 de septiembre, usó sus redes sociales para lanzar su opinión sobre el altercado con Klitbo y pidió que fuera eliminada del show.

La cantante usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video del roce que tuvieron ambas dentro del show. El clip muestra el momento en que Cynthia Klitbo se niega a prestarle una secadora de cabello a Montes, un incidente que, aunque pequeño, para Gala significó mucho.

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Gala Montes estalla contra Cynthia Klitbo tras su salida de LCDLFM

El incidente de la secadora fue recordado por Gala Montes en su cuenta oficial de Instagram, misma en donde compartió el momento del incidente y expresó su descontento hacia su excompañera, además de solicitar su salida del show ‘La Casa de los Famosos México’.

“Después de que la apoyé. Pinche loca. Mal agradecida. Sáquenla alv”, escribió Gala en la historia de Instagram en donde compartió el video. Dentro de la misma publicación, la cantante ironizó sobre la negativa de Cynthia y señaló que si gana podrá comprarse una secadora: “Ojalá ganes para que puedas pagarte una”.

Gala Montes estalla contra Cynthia. / Instagram: galamontes

La reacción de Gala llegó tras su repentina salida del show, misma que tuvo lugar este martes 8 de septiembre a solo dos días de su ingreso. Y es que; la cantante ingresó al reality para tomar el lugar de Aldo Rendón, influencer que salió del show por problemas de salud.

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