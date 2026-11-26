Una promoción de la cadena de cines Cinépolis se salió de control y dejó momentos que inmediatamente se viralizaron en redes sociales.

Y es que la cadena Cinépolis lanzó la promoción "Trae tu Canasta" de Cinépolis (vigente del 25 al 27 de noviembre de 2026), en la que los clientes pueden llevar su propio recipiente para llenarlo de palomitas por un precio fijo, es decir, 169 pesos.

Algunas personas optaron por llevar una cazuela, una licuadora, pero unas mujeres llevaron una lavadora con el fin de llenarla de palomitas.

De cazuelas y licuadoras a lavadoras y retretes. Así de lejos llegó la creatividad de quienes acudieron a #Cinépolis con tal de llevarse montañas de #palomitas. La cadena de #cines estrenó ayer una dinámica que permite llenar casi cualquier recipiente propio por un precio fijo, sin importar qué tan grande sea. Estos fueron algunos de los hallazgos más creativos: — Nacho Lozano (@nacholozano) November 27, 2026

Un asistente al cine optó por grabar el momento y compartirlo en redes sociales. Las reacciones llegaron desde quienes optaron por burlarse y otros criticaron que hayan hecho esta acción.

Quien también se sumó a la tendencia fue el creador de contenido Alex Tacher que llevó una taza de baño a Cinépolis para aprovechar la promoción "Trae tu Canasta".

Los empleados (Cinepolitos) aceptaron la petición y sirvieron las palomitas dentro del inodoro, el cual luego ingresaron a la sala de cine.