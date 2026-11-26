Una explosión y derrame de hidrocarburo en un poliducto de Pemex movilizó a los cuerpos de emergencia en la comunidad de Las Palomitas, municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Sobre los hechos se sabe que las autoridades localizaron una tubería fracturada con pérdida de contención y derrame de combustible.

El poliducto quedó fuera de operación mientras se realizan trabajos de limpieza, evaluación de infraestructura y revisión de presiones.

🚨 Explosión en un ducto de PEMEX moviliza a cuerpos de emergencia en Las Palomitas, Cadereyta, NL. Se reporta fuga y derrame de hidrocarburo. Hasta el momento no hay personas lesionadas. Las causas se investigan. #Cadereyta #NuevoLeón #PEMEX https://t.co/tDEMuQiWPs — AM Noticias (@AMNoticiasMX) November 26, 2026

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Cadereyta y cuadrillas especializadas de Petróleos Mexicanos (Pemex) de los sectores Ductos Victoria y Monterrey para asegurar el área y atender la fuga.

Hasta el momento las autoridades no reportan personas lesionadas y las causas exactas que originaron el estallido permanecen bajo investigación.