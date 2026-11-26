El ambiente frío continuará en Campeche durante los próximos días debido a los efectos del Frente Frío número 8 y su masa de aire frío, que mantendrán bajas temperaturas durante las noches y madrugadas, principalmente hasta el sábado 28 de noviembre, cuando los termómetros podrían descender entre los 10 y 15 grados Celsius.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema frontal ingresó gradualmente a la región peninsular desde el miércoles 25 de noviembre, ocasionando lluvias dispersas y un evento de Norte en las costas de la Península de Yucatán. Su masa de aire frío permanecerá sobre la región durante el resto de la semana.

Para este jueves y viernes se esperan condiciones relativamente estables, aunque con ambiente fresco durante las primeras horas del día. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 30 grados Celsius en algunas zonas, mientras que en otras permanecerían por debajo de los 25 grados. Sin embargo, el mayor descenso se sentirá durante las noches y al amanecer, cuando las mínimas oscilarán entre los 10 y 15 grados.

Las condiciones comenzarán a cambiar el domingo 29 de noviembre, cuando se prevé un nuevo incremento de la probabilidad de lluvias debido a la presencia de una vaguada que se extenderá sobre la región peninsular. Este fenómeno podría favorecer el regreso de las precipitaciones después de varios días con condiciones más estables.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones por los cambios de temperatura, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, cuando se resentirá con mayor intensidad el ambiente frío.

JGH