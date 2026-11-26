La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofreció revisar de manera individual los recibos de energía eléctrica de los usuarios inconformes de Ciudad del Carmen, donde se han denunciado cobros de hasta 30 mil pesos. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por los manifestantes, quienes exigen explicaciones por los elevados importes y una solución a las facturaciones que consideran injustificadas.

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En una nota informativa fechada el 25 de noviembre, la empresa detalló que alrededor de las 8:30 horas de ese martes, aproximadamente 20 personas se manifestaron en el exterior del Centro de Atención a Clientes de Ciudad del Carmen para expresar su inconformidad por los importes facturados y la conclusión de la tarifa doméstica de verano 1F, que dejó de aplicarse el 31 de octubre.

La CFE señaló que su personal atendió a los inconformes y ofreció revisar cada uno de los casos de manera individual, aunque aseguró que la propuesta fue rechazada. También indicó que, ante la obstrucción del acceso al inmueble, activó el protocolo correspondiente y solicitó el apoyo de las autoridades. No obstante, la empresa no anunció ajustes a los recibos ni una solución general para los usuarios afectados.

Mediante una nota informativa, la CFE indicó que alrededor de 20 personas protestaron afuera del Centro de Atención a Clientes de la isla.

Las inconformidades continuaron este jueves 26 de noviembre, cuando más de 50 usuarios regresaron a las oficinas de la CFE en Ciudad del Carmen para exigir respuestas. Los manifestantes señalaron que habían sido citados para dar seguimiento a sus reclamaciones, pero encontraron cerradas las oficinas y únicamente los cajeros automáticos en funcionamiento, por lo que permanecieron a la espera de atención.

Campechanos se manifestaron frente a las oficinas de la CFE para denunciar cobros excesivos de energía eléctrica.

La molestia por los cobros de electricidad también se manifestó en San Francisco de Campeche, donde este jueves usuarios acudieron a las oficinas de la CFE para denunciar incrementos de hasta cinco veces en sus recibos, con casos como el de una factura de 8 mil 844 pesos, frente a pagos habituales de alrededor de mil 100 pesos. Los inconformes exigieron revisar las lecturas de los medidores y aclarar los montos facturados.

JGH