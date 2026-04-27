Alerta por calor en México: reportan 3 muertes y más de 150 casos por altas temperaturas

México registra al menos tres muertes relacionadas con las altas temperaturas en lo que va de la actual temporada de calor, informó la Secretaría de Salud federal. Las víctimas fallecieron a causa de golpe de calor en los estados de Campeche, Quintana Roo y Sonora.

El reporte oficial también señala un aumento en los casos asociados a las condiciones climáticas extremas, con decenas de personas afectadas en distintas entidades del país.

Aumentan los casos por altas temperaturas

De acuerdo con la autoridad sanitaria, se han contabilizado 77 casos de golpe de calor, 73 de deshidratación y 16 quemaduras solares.

Estas cifras reflejan el impacto del incremento en las temperaturas, especialmente en zonas donde el calor alcanza niveles elevados durante varias horas del día.

El sector salud reiteró el llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones graves.

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¿Qué es el golpe de calor y cuáles son sus síntomas?

El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad de regular la temperatura, lo que provoca un aumento súbito que puede poner en riesgo la vida.

Entre los principales signos de alerta se encuentran piel caliente y seca, confusión, vómito frecuente, dificultad para respirar y, en casos graves, pérdida del conocimiento.

México registra al menos tres muertes relacionadas con las altas temperaturas en lo que va de la actual temporada de calor, informó la Secretaría de Salud federal. Las víctimas fallecieron a causa de golpe de calor en los estados de Campeche, Quintana Roo y Sonora.

El reporte oficial también señala un aumento en los casos asociados a las condiciones climáticas extremas, con decenas de personas afectadas en distintas entidades del país.

Aumentan los casos por altas temperaturas

De acuerdo con la autoridad sanitaria, se han contabilizado 77 casos de golpe de calor, 73 de deshidratación y 16 quemaduras solares.

Estas cifras reflejan el impacto del incremento en las temperaturas, especialmente en zonas donde el calor alcanza niveles elevados durante varias horas del día.

El sector salud reiteró el llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones graves.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Las autoridades recomiendan trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado, retirar el exceso de ropa y aplicar compresas frías en zonas como axilas e ingles.

El uso de ventiladores o aire acondicionado puede ayudar a reducir la temperatura corporal. En casos severos, se sugiere enfriar al paciente con agua hasta estabilizar su temperatura.

Además, es fundamental solicitar atención médica de inmediato.

El sol ☀️ puede ser peligroso para tu piel. Tómate en serio la protección durante esta #OndaDeCalor. pic.twitter.com/PQsvBJGqvi — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 27, 2026

Llamado a la prevención

La Secretaría de Salud enfatizó la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

También recomendó cuidar a las mascotas, garantizando que tengan agua disponible y evitando sacarlas durante las horas de mayor calor.

El aumento de temperaturas en el país mantiene en alerta a las autoridades, quienes insisten en reforzar las medidas de prevención para evitar más casos y fallecimientos. También pueden presentarse mareo, desorientación, dolor de cabeza, enrojecimiento de la piel, aumento del ritmo cardiaco e incluso convulsiones.

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