Georgina Rodríguez le muestra su apoyo a Cristiano Ronaldo tras complicado debut en el Mundial 2026

Georgina Rodríguez es una de las mujeres más queridas por su carisma y belleza, además de ser la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, quien está jugando en estos momentos la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El futbolista portugués tuvo su primer partido el día de ayer, miércoles 17 de junio, aunque las expectativas sobre Cristiano Ronaldo eran muchas, el jugador no logró marcar, y su equipo no tuvo el resultado que esperaban.

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Georgina Rodríguez le muestra su apoyo a Cristiano Ronaldo

Por su parte, la creadora de contenido sigue muy de cerca los pasos de su pareja en la justa mundialista, esto sin importar la distancia. Recordemos que el día de ayer en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos, Portugal se enfrentó con República del Congo terminando con un empate 1-1.

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Por medio de una publicación en las redes sociales, Cristiano Ronaldo, reveló sus sentimientos luego del resultado conseguido en su primer partido de la Copa del Mundo.

“No fue el comienzo que esperábamos, pero esto está lejos de terminar. ¡Ánimo y concéntrense en el próximo partido!”

Fue con un emoji de corazón, que Georgina Rodríguez se hizo presente para que su pareja sepa que ella está presente y que le brinda todo el apoyo en este momento.

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