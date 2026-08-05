Revisan 16 hoteles de Quintana Roo por casos de ciclosporiasis reportados por Reino Unido

La Secretaría de Salud (SSa) confirmó 33 casos de ciclosporiasis, una infección intestinal que provoca diarrea severa, en distintos estados del país, luego de que Reino Unido notificó ciudadanos afectados por el parásito Cyclospora cayetanensis con antecedente de viaje a la Riviera Maya. Ante esta alerta, autoridades sanitarias realizaron verificaciones en 16 hoteles de Quintana Roo, donde tomaron muestras de frutas, verduras y agua para determinar posibles fuentes de contaminación.

Las inspecciones estuvieron a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Epidemiología, mediante cinco brigadas de trabajo que realizaron recorridos en los centros de hospedaje, entrevistas con personal y revisión de los procesos sanitarios.

Como parte de las acciones, los especialistas dieron seguimiento a la ruta de los alimentos, evaluaron las prácticas de manejo y recolectaron muestras de productos frescos y agua, las cuales fueron enviadas a laboratorios para análisis especializados.

La Secretaría de Salud informó que las visitas de campo concluyeron el pasado martes y que los resultados serán dados a conocer una vez que finalicen los estudios de laboratorio.

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Durante las revisiones también fueron detectadas áreas de mejora en los mecanismos de vigilancia sanitaria, principalmente en la identificación y notificación oportuna de riesgos para la salud. Además, se señaló la necesidad de reforzar la capacitación del personal médico, los sistemas de reporte y los procedimientos para garantizar la inocuidad de los alimentos ofrecidos en establecimientos turísticos.

La dependencia federal indicó que las medidas correctivas comenzaron a implementarse en coordinación con autoridades estatales, instituciones de salud y prestadores de servicios médicos.

Respecto a las 33 personas diagnosticadas con ciclosporiasis, la SSa señaló que permanecen bajo seguimiento clínico. Asimismo, aclaró que la identificación preliminar de un país relacionado con un posible producto contaminado no significa que la infección se haya originado necesariamente en ese lugar, por lo que las investigaciones continuarán hasta contar con evidencia científica.

La vigilancia epidemiológica de Cyclospora cayetanensis permanece activa en el país con apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).