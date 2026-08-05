Pipa de agua impacta y arrolla a motociclista en Ruta 5 de Cancún; testigos intentan linchar al chofer

Un motociclista perdió la vida la tarde de este miércoles, luego de verse involucrado en un aparatoso accidente con una pipa de agua potable en el cruce de la avenida Chac Mool con Miguel Hidalgo, conocida como Ruta 5, en Cancún. De acuerdo con los primeros reportes, el operador del vehículo de carga presuntamente ignoró la luz roja del semáforo, provocando el fatal impacto.

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando el motociclista circulaba sobre la avenida Miguel Hidalgo con preferencia de paso, al contar con la luz verde del semáforo. En ese momento, la pipa de agua, que transitaba sobre la avenida Chac Mool en dirección de la avenida José López Portillo hacia la avenida Talleres, presuntamente cruzó sin respetar la señal de alto, impactando de lleno a la motoneta.

Tras el choque, testigos señalaron que el motociclista salió proyectado contra el pavimento; sin embargo, la pesada unidad le pasó por encima con las llantas y continuó avanzando varios metros. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el conductor de la pipa recorrió aproximadamente 800 metros, hasta las inmediaciones de la avenida Talleres, donde ciudadanos le cerraron el paso para impedir que escapara.

Los mismos testigos indicaron que, al detener la unidad, bajaron al conductor de la pipa, lo sometieron y presuntamente lo golpearon, además de mantenerlo retenido hasta la llegada de los elementos de la Policía Municipal, quienes intervinieron para evitar que fuera linchado por la multitud.

Posteriormente, el operador fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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Tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, al sitio acudieron elementos de la Dirección de Tránsito, policías municipales y paramédicos. Estos últimos únicamente confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas durante el accidente.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena. Al concluir las diligencias, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

La víctima fue un hombre de aproximadamente 40 años, quien al momento del accidente vestía una playera color guinda, short blanco y chanclas. La unidad que conducía era una motoneta Italika de color negro, mientras que la unidad involucrada corresponde a una pipa de agua potable de color blanco.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar con precisión la mecánica del accidente y definir la situación jurídica del conductor de la pipa.