Diputada local sufre accidente vial en Villas del Sol de Playa del Carmen; no hubo personas lesionadas

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles en el cruce de las avenidas Pavorreal y CTM, en el fraccionamiento Villas del Sol, donde se vio involucrada la diputada local Lili Mis.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la legisladora circulaba sobre la avenida Pavorreal cuando, presuntamente, su vehículo presentó una falla mecánica que provocó la pérdida del control de la unidad.

Según declaró la propia conductora, el automóvil sufrió un apagón total del sistema mientras avanzaba, lo que le impidió maniobrar para evitar el incidente. La unidad terminó montando el camellón central e invadió el carril contrario.

En su trayectoria impactó un taxi que permanecía detenido mientras esperaba el cambio de luz del semáforo. El vehículo de transporte público se encontraba en el sentido opuesto al que circulaba la diputada al momento del percance.

El choque provocó daños materiales en ambas unidades y movilizó a elementos de tránsito y cuerpos de apoyo, quienes realizaron las diligencias correspondientes para atender la emergencia y controlar la circulación en la zona.

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Paramédicos acudieron al sitio para valorar a los involucrados; sin embargo, no fue necesario el traslado de ninguna persona a un hospital, ya que no se reportaron lesionados.

Peritos de tránsito realizaron el levantamiento de información para determinar las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades. Mientras se efectuaban las maniobras para retirar los vehículos, la circulación presentó afectaciones parciales en el cruce de ambas avenidas.

La conductora señaló que la aparente falla eléctrica ocasionó que el vehículo dejara de responder de manera repentina, versión que será considerada dentro de las investigaciones para establecer el origen del percance.

Tras concluir las diligencias en el lugar, las unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa para restablecer la circulación y continuar con el procedimiento correspondiente.