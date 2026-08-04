Shakira generar furor en redes sociales tras recrear su memorable meme.

La cantante colombiana Shakira se volvió tendencia en redes sociales este martes 4 de agosto al publicar una divertida recreación de uno de los memes más icónicos y memorables de toda su trayectoria, logrando sorprender a sus seguidores al demostrar su buen sentido del humor.

La artista sorprendió a sus seguidores al posar en un escritorio moderno, adaptando la célebre fotografía tomada originalmente en 1997. Fue por medio de sus redes sociales que Shakira mostró la recreación de este famoso meme que acompañó a internautas a lo largo de varios años.

¿Cómo fue que Shakira recreó el memorable meme?

La imagen original fue captada en 1997 por el fotoperiodista Óscar Berrocal cuando Shakira promocionaba el álbum ‘Pies Descalzos’. En aquella ocasión, le pidieron posar en una computadora de la redacción como si estuviera redactando, lo que con la llegada de las redes sociales terminó transformándose en un famoso meme.

Casi tres décadas después, Shakira revivió la escena compartiendo una foto en la que aparece vestida con un conjunto claro, sentada frente a un escritorio renovado y con una impresora moderna. Para sellar la broma, acompañó la foto con el mensaje: “Me da la impresión de que ya he visto esto hace algún tiempo”.

Así reaccionaron los usuarios al meme de Shakira

La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar: la publicación acumuló miles de interacciones y comentarios en cuestión de minutos. Entre las reacciones más destacadas, los seguidores celebraron el sentido del humor de la cantante y destacaron que la artista parece no envejecer con los años.

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