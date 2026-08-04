¿Quién es Montserrat Ramírez? actriz mexicana de Rosario Tijeras relacionada con huachicoleo

La trayectoria de Montserrat Ramírez ha despertado interés entre los seguidores de la televisión mexicana luego de su participación como Isabela en Rosario Tijeras, una producción que la llevó a tener mayor reconocimiento dentro del medio artístico.

La intérprete ha desarrollado una carrera entre la actuación y el modelaje, mientras mantiene algunos aspectos de su vida privada alejados del público. En los últimos meses, su perfil llamó la atención después de que eliminara gran parte de sus publicaciones en redes sociales.

¿Quién es Montserrat Ramírez?

Montserrat Ramírez es una actriz mexicana que formó parte de la tercera temporada de Rosario Tijeras, donde dio vida al personaje de Isabela. Su trabajo en televisión se suma a una preparación enfocada en las artes escénicas y la imagen profesional.

Además de su faceta como actriz, también cuenta con experiencia en el modelaje, actividad con la que comenzó a construir presencia dentro de la industria del entretenimiento nacional.

La preparación académica de Montserrat Ramírez

Antes de dedicarse completamente al mundo artístico, Montserrat Ramírez inició estudios en la carrera de Medicina, aunque posteriormente decidió orientar su camino profesional hacia la actuación.

La actriz cuenta con formación en artes escénicas, conocimientos que le permitieron integrarse a diferentes proyectos audiovisuales y fortalecer su carrera frente a las cámaras.

Montserrat Ramírez y la decisión de borrar sus redes sociales

La actriz generó comentarios después de desaparecer gran parte del contenido de sus plataformas digitales. Actualmente, sus perfiles conservan principalmente publicaciones relacionadas con sus primeros pasos dentro del medio.

Esta decisión ocurrió en medio del interés público por aspectos de su vida personal, aunque la intérprete no ha ofrecido declaraciones detalladas sobre los motivos de este cambio en sus redes.

¿Qué se sabe de la vida privada de Montserrat Ramírez?

Sobre la información personal de Montserrat Ramírez existen algunos datos que no han sido confirmados oficialmente. Reportes señalan que tendría entre 25 y 35 años, aunque su fecha exacta de nacimiento no es pública.

Debido a que no se conoce ese dato, tampoco es posible determinar su signo zodiacal. De igual manera, no hay información confirmada sobre si tiene hijos.

¿Quién sería la pareja de Montserrat Ramírez?

La actriz ha sido relacionada sentimentalmente con Iker Andoni de Gandiaga, quien fue detenido en julio de 2026 por un presunto delito relacionado con huachicol.

Sin embargo, la información sobre su relación permanece bajo reserva y Montserrat Ramírez no ha emitido declaraciones públicas al respecto.

La carrera artística de Montserrat Ramírez

Dentro de sus trabajos más destacados se encuentra su participación en Rosario Tijeras, proyecto que la colocó entre los nuevos rostros de la televisión mexicana.

Con una carrera que combina televisión, actuación y modelaje, la actriz continúa manteniendo un perfil discreto mientras avanza en su desarrollo dentro del entretenimiento.