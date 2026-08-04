Leagues Cup 2026 resultados hoy 4 de agosto: Cincinnati, Columbus y Charlotte arrancan con triunfo; Juárez alza la mano por la Liga MX

La Leagues Cup 2026 comenzó este martes 4 de agosto con una jornada llena de goles, en la que los clubes de la MLS tomaron ventaja frente a sus rivales de la Liga MX, mientras que FC Juárez consiguió uno de los resultados más destacados al imponerse como visitante ante Minnesota United.

En el nuevo formato del torneo, los equipos mexicanos y estadounidenses comenzaron su camino en busca de uno de los cuatro boletos disponibles por liga para acceder a los Cuartos de Final. Cada escuadra disputará tres partidos en la primera fase y deberá sumar la mayor cantidad de puntos para mantenerse con vida.

Resultados del martes 4 de agosto en la Leagues Cup 2026

FC Cincinnati 3-1 Pachuca

FC Cincinnati inició con el pie derecho su participación en el certamen tras superar 3-1 a Pachuca. El conjunto de la MLS mostró contundencia ofensiva y consiguió sus primeros puntos ante uno de los equipos mexicanos con mayor experiencia internacional.

Columbus Crew 3-1 Atlas

Columbus Crew también consiguió una victoria con diferencia de dos goles al derrotar 3-1 al Atlas. Los estadounidenses aprovecharon sus oportunidades frente al arco y dejaron al cuadro rojinegro obligado a reaccionar en sus siguientes compromisos.

Minnesota United 1-2 FC Juárez

La primera sorpresa de la jornada llegó desde Minnesota, donde FC Juárez consiguió un triunfo importante por marcador de 2-1. Los Bravos resistieron la presión del conjunto local y sumaron tres puntos clave en su búsqueda por avanzar a la siguiente ronda.

Charlotte FC 3-0 Pumas

Charlotte FC tuvo una presentación dominante y goleó 3-0 a Pumas. El equipo estadounidense impuso condiciones desde los primeros minutos y dejó a los universitarios con la necesidad de sumar en sus próximos encuentros.

Tigres 1-1 Real Salt Lake (en curso)

El duelo entre Tigres y Real Salt Lake comenzó cerrado. Al cierre de esta jornada, el partido se encontraba empatado 1-1 y continuaba en disputa, por lo que el resultado final definirá la posición de ambos equipos en la tabla.

Vancouver Whitecaps 0-1 Atlante (en curso)

Atlante sorprendió en su presentación dentro de la Leagues Cup 2026 al colocarse arriba en el marcador 1-0 frente a Vancouver Whitecaps. El conjunto mexicano busca mantener la ventaja para sumar tres puntos importantes ante un rival de la MLS.

La actividad continúa en la Leagues Cup 2026

La Jornada 1 continuará este miércoles 5 de agosto con partidos como Inter Miami frente a Atlético de San Luis, Monterrey contra Orlando City, Nashville SC ante León, FC Dallas frente a Querétaro, Toluca contra Seattle Sounders y LAFC ante Chivas.

El torneo seguirá definiendo a los equipos mejor posicionados de cada liga hasta completar la fase de eliminación directa, donde los clubes buscarán quedarse con el título de la edición 2026.