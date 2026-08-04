Un aparatoso accidente de tránsito entre dos vehículos particulares se registró la tarde de este martes en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000, en Ciudad del Carmen, dejando como saldo cuantiosos daños materiales valuados en varios miles de pesos y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular. Afortunadamente, ninguna de las personas involucradas resultó lesionada.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Isla de Tris con la avenida Santa María de Guadalupe, donde fue necesaria la intervención de automovilistas para reducir la velocidad mientras los vehículos permanecían sobre la vialidad.

Noticia Destacada Accidente entre motocicletas deja joven lesionada en Carmen

De acuerdo con testigos, un automóvil Suzuki de color gris, con placas de circulación UTS-377-N del estado de Quintana Roo, circulaba presuntamente con preferencia sobre la avenida Santa María de Guadalupe, con dirección hacia el semáforo, aprovechando la luz verde.

Sin embargo, al ingresar al crucero fue impactado en el costado izquierdo por una camioneta Nissan Kicks de color blanco, con placas DHZ-564-C del estado de Campeche, cuyo conductor presuntamente no respetó la luz verde del semáforo para la vía con preferencia.

Choque en Isla del Carmen 2000 deja cuantiosos daños materiales. / Por Esto.

La fuerza del impacto provocó que la camioneta Nissan terminara con severos daños en la parte frontal, quedando con el frente prácticamente destrozado y con diversas piezas esparcidas sobre el pavimento.

En tanto, el Suzuki giró tras la colisión y quedó en sentido contrario al que circulaba, evidenciando la magnitud del impacto lateral. Pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes de ambas unidades requirió atención médica, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Noticia Destacada Aparatoso choque entre dos vehículos en Isla del Carmen 2000 deja cuantiosos daños materiales

Al sitio arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras de ambos vehículos, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad y buscar un acuerdo entre las partes.

Posteriormente, las unidades fueron retiradas hacia un costado de la vialidad, permitiendo que el tránsito se restableciera de manera gradual y evitando mayores complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal