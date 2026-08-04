Movilización de cuerpos de emergencia por mujer con aparente crisis cardíaca en el Centro de Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este martes en pleno Centro de Ciudad del Carmen, luego del reporte de una mujer que presuntamente sufría un infarto mientras caminaba junto a su familia en las inmediaciones del parque Zaragoza.

Los hechos ocurrieron sobre el pasaje Shields, en la esquina con la calle 24, donde una mujer de aproximadamente 50 años de edad comenzó a presentar un fuerte malestar físico cuando iba acompañada de su esposo y de su hijo.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer empezó a perder el aliento y manifestó sentirse cada vez más débil, por lo que decidió sentarse en una de las jardineras del lugar con la esperanza de recuperarse. Sin embargo, con el paso de los minutos su condición no mejoró, lo que generó preocupación entre sus familiares.

En un intento por ayudarla mientras llegaban los servicios de emergencia, su esposo le compró un refresco de cola y una pequeña botella de alcohol, buscando que reaccionara, aunque el esfuerzo fue insuficiente debido a que la mujer continuaba con dificultad para respirar y evidentes signos de malestar.

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Tras el llamado al número de emergencias, al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como personal de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración médica inmediata.

Durante la atención prehospitalaria, la paciente informó a los socorristas que previamente había sido diagnosticada con problemas cardíacos, señalando que padecía un agrandamiento del corazón, antecedente que incrementó la preocupación del personal médico por el riesgo que representaba su estado de salud.

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Luego de la valoración clínica, los paramédicos determinaron que era indispensable trasladarla a un hospital para mantenerla bajo observación y realizar estudios especializados, con el fin de descartar una complicación cardiovascular mayor y brindarle atención médica oportuna.

La mujer fue subida a la ambulancia en compañía de su esposo y trasladada a un centro hospitalario, donde quedó bajo atención de especialistas. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia y al aviso oportuno de ciudadanos y familiares, recibió atención médica antes de que su condición pudiera agravarse.

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