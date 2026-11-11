Síguenos

Última hora

Campeche

Detienen a repartidor de aplicación con presuntas sustancias ilícitas en Santa Ana, Campeche 

Internacional

Colapsa un edificio en Nueva York; reportan al menos un muerto y varios heridos

En cuanto al saldo, las autoridades declararon muerta a una persona en el lugar.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Colapsa un edificio en Nueva York; reportan al menos un muerto y varios heridos
Colapsa un edificio en Nueva York; reportan al menos un muerto y varios heridos

Un edificio de tres pisos colapsó en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, dejando un saldo preliminar de al menos una persona muerta y 12 heridas.

El derrumbe ocurrió en el inmueble ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue, cerca de la intersección con Bedford Avenue.

En cuanto al saldo, las autoridades declararon muerta a una persona en el lugar. De los 12 heridos reportados por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), seis se encuentran en estado crítico y otros seis presentan lesiones menores.

¿Qué edificio se desplomó en Nueva York?

Respecto a la estructura afectada, el edificio, construido en 1930, era de uso mixto con un local comercial en la planta baja y cuatro departamentos en los pisos superiores.

Al colapsar, los escombros cayeron hacia una excavación abierta en un terreno contiguo (2625 de Bedford Avenue) y dejaron expuestas las habitaciones de un edificio adyacente.

Te puede interesar