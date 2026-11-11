Detienen a repartidor de aplicación con presuntas sustancias ilícitas en Santa Ana, Campeche

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) en el barrio de Santa Ana, en San Francisco de Campeche, luego de que durante una revisión le encontraran presuntas sustancias ilícitas y cigarrillos electrónicos en una mochila utilizada para el reparto de productos a domicilio mediante una aplicación.

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El aseguramiento ocurrió durante un operativo de vigilancia en la zona. Tras la intervención, los agentes trasladaron al individuo y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se encargará de investigar el caso y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tipo ni la cantidad de sustancias localizadas, tampoco se precisó cuántos cigarrillos electrónicos fueron asegurados.

El detenido transportaba presuntas sustancias ilícitas ocultas en su equipo de trabajo.

La detención fue dada a conocer por la SPSC, cuya titular, Marcela Muñoz Martínez, reiteró que los operativos de vigilancia se mantienen en distintos puntos de la entidad como parte de las acciones de seguridad.

JGH