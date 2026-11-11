Belinda lanza indirectas tras fotos de Renata Notni con Gonzalo Hevia Baillères 

Hace poco se difundieron fotografías donde se captó a la actriz Renata Notni tomada de la mano con el empresario Gonzalo Hevia Baillères. Tras esto; Belinda encendió las redes al lanzar una fuerte indirecta que muchos usuarios y fanáticos han relacionado con la antigua relación que mantuvo la cantante con el empresario.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la cantante lanzó un mensaje acompañado de un tema musical haciendo alusión a la deslealtad y disputa sentimental. Esto llevó a la comunidad en redes sociales a señalar la antigua cercanía que existía entre ambas actrices.

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¿Cuál fue el mensaje de Belinda tras fotos de Renata Notni con Gonzalo Hevia?

Pocas horas después de que las imágenes circularan masivamente en plataformas digitales, Belinda realizó una publicación en sus historias de Instagram que generó inmediatas especulaciones entre sus seguidores de que podría tratarse de una fuerte indirecta.

La cantante compartió la frase “Unfollow a las amistades falsas”, acompañada por el tema musical ‘Amiga mía, ese hombre no se toca’. El fragmento utilizado en la publicación incluye versos alusivos a la deslealtad y a la disputa sentimental, lo que llevó a la comunidad de usuarios a interpretar el mensaje como una indirecta dirigida a Notni.

Belinda lanza indirectas tras fotos de Renata con Gonzalo Hevia. / Instagram: belindapop

La relación previa entre Belinda y Gonzalo Hevia Baillères fue objeto de atención mediática entre 2022 y 2025. Aunque la artista nunca confirmó formalmente el noviazgo, el vínculo fue ampliamente documentado por la prensa y relacionado por la audiencia con el tema ‘Heterocromía', de su producción discográfica ‘Indómita’.

Hasta el momento, ni Belinda, ni Renata Notni, ni Gonzalo Hevia Baillères han emitido declaraciones oficiales directas respecto a la publicación o al estado actual de su relación interpersonal.

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