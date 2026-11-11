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Fiscalía de Quintana Roo se queda sin luz y página web en Chetumal tras falla eléctrica; habilitan sede alterna

La FGE Quintana Roo se quedó sin energía eléctrica ni página de internet en Chetumal; trasladan temporalmente la atención ciudadana al Centro de Justicia para las Mujeres.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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La FGE de Quintana Roo sufrió una falla de energía eléctrica en sus oficinas de Chetumal.
La FGE de Quintana Roo sufrió una falla de energía eléctrica en sus oficinas de Chetumal. / Especial

Un corte en el suministro de energía eléctrica en sus oficinas centrales y la posterior caída de su portal oficial de internet paralizaron las operaciones presenciales y digitales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) en Chetumal, obligando a mover la atención ciudadana a un inmueble alterno.

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De acuerdo con un aviso oficial de la dependencia estatal, la contingencia derivó de problemas técnicos en la red eléctrica dentro del edificio principal ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos número 500, esquina con avenida Nápoles, en la colonia Italia.

Tras la falla presencial, Por Esto! constató que después de las 19:00 horas cayó el portal web.
Tras la falla presencial, Por Esto! constató que después de las 19:00 horas cayó el portal web.

Sumado a la falla en la sede de la capital quintanarroense, Por Esto! verificó que después de las 19:00 horas el sitio web institucional (fgeqroo.gob.mx) quedó completamente fuera de servicio, impidiendo el acceso al portal de trámites, la consulta de comunicados y la realización de denuncias en línea por parte de los usuarios.

Ante la suspensión de actividades presenciales en el inmueble central y la inoperatividad de su plataforma digital, la FGE habilitó como sede provisional el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en la calle Guadalupe Victoria sin número, entre la avenida Universidad y la calle Isla Contoy, en la colonia Barrio Bravo, donde se brindará apoyo a la población mientras se restablece el sistema informático y la energía eléctrica.

JGH

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