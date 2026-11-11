Detienen en Jalisco a Adalberto "N", estadounidense líder de red de pornografía infantil

Elementos de la Policía del Estado de Jalisco, en un operativo conjunto respaldado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, capturaron en el municipio de Tequila, Jalisco; a Adalberto Rodríguez, alias "Chucky 69", de 45 años de edad. El detenido, de nacionalidad estadounidense, contaba con una orden de aprehensión y era buscado desde abril de 2017.

El sujeto era buscado por las autoridades del estado de Arizona por su presunta implicación como líder de una red internacional de abuso sexual infantil y pornografía infantil. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, sobre el imputado pesaba una condena de 50 años de prisión por la justicia estadounidense en 2023.

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Las investigaciones judiciales señalan que la red criminal extendía sus operaciones en diversas partes del continente americano, abarcando estados como California y Texas en EU., así como los estados mexicanos de Guerrero y Jalisco, además de países como Haití, Honduras, Colombia y Canadá.

Las pesquisas preliminares establecen que el detenido se hacía pasar por músico y baterista en Jalisco, donde incluso estuvo vinculado a una escuela de música enfocada en estudiantes de primaria. Asimismo, las autoridades informaron que presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para captar la atención de los menores.

Ficha de búsqueda de Adalberto Rodríguez. / U.S. Marshals Service.

La localización de Adalberto "N" se logró tras labores de inteligencia coordinadas entre la Policía Cibernética y la Unidad de Drones, apoyadas por el Escuadrón Aerotáctico Titán y la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana. Tras delimitar su perímetro de movilidad en la colonia Texcalame del municipio de Tequila, las fuerzas policiales interceptaron al individuo, ratificaron su identidad y procedieron a su aprehensión.

Posterior a su detención, fue trasladado mediante un vehículo táctico ligero Goliat al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para ser puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y concretar su posterior entrega a la justicia estadounidense.

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