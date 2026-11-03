Keisha Lance en Georgia y Byron Donalds en Florida obtienen triunfos importantes para la comunidad afroamericana

Keisha Lance Bottoms en Georgia y Byron Donalds en Florida han hecho historia al ganar las elecciones para gobernador en sus respectivos estados, marcando un hito sin precedentes para la representación afroamericana en los Estados Unidos.

Por primera vez en la historia del país, dos gobernadores afroamericanos electos ejercerán su cargo de manera simultánea tras los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026.

Tirunfo demócrata en Georgia

Sobre Keisha Lance Bottoms, se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de Georgia. La candidata del Partido Demócrata derrotó al empresario republicano Rick Jackson, revirtiendo el control político del estado clave tras suceder al gobernador saliente Brian Kemp.

Republicanos retienen Florida

Byron Donalds se consagró como el primer gobernador afroamericano en la historia de Florida. El candidato del Partido Republicano venció al demócrata David Jolly, asegurando el dominio conservador en este enclave.