Reportan que Partido Demócrata ha ganado el control de la Cámara de Representantes de EU

De acuerdo a las principales cadenas de televisión, el Partido Demócrata ganará el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Este triunfo rompe la estrecha mayoría que el Partido Republicano mantenía en la Cámara Baja desde 2023 y modifica drásticamente el equilibrio de poder para los dos años restantes del mandato de Donald Trump.

Y es que NBC News y CNN proyectan que el Partido Demócrata obtendrá al menos 218 escaños necesarios para asegurar el control, mientras que los republicanos mantendrían un suelo mínimo de 160 asientos.

🚨 ¡DURO GOLPE A TRUMP! LOS DEMÓCRATAS PROYECTAN 244 BANCAS Y SE ABRE LA PUERTA A UN JUICIO POLÍTICO 🇺🇸 Terremoto político en Estados Unidos. Las elecciones de medio término dejaron un fuerte avance demócrata y las proyecciones de NBC News anticipan una mayoría de al menos 244 escaños en la Cámara de Representantes, un resultado que cambiaría el equilibrio de poder en Washington. Donald Trump enfrenta un escenario político complicado: con el control de la Cámara Baja, los demócratas podrían impulsar investigaciones sobre su administración, citar funcionarios y hasta iniciar un nuevo juicio político contra el presidente. La Casa Blanca podría quedar sometida a un control legislativo mucho más intenso durante los últimos dos años del mandato de Trump. — Argentina Noticias (@argennoti) November 4, 2026

Triunfos clave en el Partido Demócrata

En cuanto a los resultados, resalta la victoria del exgobernador Roy Cooper en Carolina del Norte y de Annie Andrews en Carolina del Sur para el Senado.

Sobre el impacto de esta victoria, los demócratas asumen la facultad para presidir los comités legislativos, impulsar investigaciones independientes, solicitar documentos y citar a declarar a funcionarios del Gobierno federal, sin duda un gran golpe para Trump.