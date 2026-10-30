Elecciones en Estados Unidos 2026: ¿qué se vota el 3 de noviembre y por qué importa para Trump?

Estados Unidos celebrará elecciones intermedias el próximo martes 3 de noviembre de 2026, una jornada en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para renovar el Congreso y elegir autoridades estatales, en un proceso que podría modificar el equilibrio de poder durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en esta ocasión los estadounidenses no elegirán a un nuevo mandatario, sino a los legisladores que integrarán la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de los gobernadores de distintos estados.

Estos comicios, conocidos como midterms, se realizan cada cuatro años, justo a la mitad del periodo presidencial, y sus resultados determinan qué partido tendrá mayor capacidad para aprobar o frenar las iniciativas del gobierno federal.

¿Qué se elige en Estados Unidos el 3 de noviembre de 2026?

Durante las elecciones intermedias, los ciudadanos estadounidenses votarán para renovar 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, las dos cámaras que conforman el Congreso de Estados Unidos.

En la Cámara de Representantes se renovarán todos los integrantes, quienes son elegidos por periodos de dos años. Cada legislador representa un distrito electoral y el número de representantes por estado depende de su población.

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En el Senado, compuesto por 100 integrantes, se disputarán 35 lugares: 33 corresponden a elecciones ordinarias y dos a elecciones especiales en Florida y Ohio.

Los senadores tienen mandatos de seis años y cada estado cuenta con dos representantes, independientemente del número de habitantes.

Además, 36 estados elegirán gobernador o gobernadora, mientras que en distintas entidades también se realizarán elecciones para renovar cargos legislativos y autoridades locales.

¿Por qué son importantes las elecciones intermedias para Donald Trump?

Actualmente, el Partido Republicano, al que pertenece Donald Trump, mantiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadounidense, aunque con una ventaja reducida.

El resultado de las elecciones determinará si los republicanos conservan ese control o si los demócratas consiguen una mayoría en alguna de las cámaras.

Esto es importante porque el Congreso tiene facultades para aprobar leyes, presupuestos y ejercer funciones de supervisión sobre el gobierno federal.

Si los demócratas obtienen el control de la Cámara de Representantes o del Senado, podrían dificultar la aprobación de algunas iniciativas de Trump y aumentar la supervisión legislativa de su administración.

¿Cuántos escaños necesita un partido para controlar el Congreso?

La Cámara de Representantes cuenta con 435 lugares, por lo que un partido necesita normalmente 218 diputados para alcanzar la mayoría absoluta, siempre que todos los escaños estén ocupados.

En el Senado se requieren 51 de los 100 votos para tener mayoría. Sin embargo, cuando existe un empate de 50 a 50, el vicepresidente de Estados Unidos puede emitir el voto decisivo.

Por ello, el control del Congreso puede depender de un número reducido de contiendas electorales en algunos estados.

CURRENT UNITED STATES ELECTION PROJECTION House: 243D-192R Senate: 53D-47R Governors: 28D-22R At this point, the election has become a question of how much the Democrats can win by... follow me to stay updated https://t.co/ekxDKLVoqn — David (@davidslosttt) October 25, 2026

¿Trump puede perder la Presidencia si los republicanos pierden las elecciones?

No. Las elecciones intermedias del 3 de noviembre no definirán la permanencia de Donald Trump en la Casa Blanca, ya que su mandato presidencial no está sometido a votación en estos comicios.

Sin embargo, el resultado sí tendrá consecuencias para su administración, pues un Congreso controlado por la oposición podría limitar su margen de negociación para impulsar determinadas políticas.

Las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026 definirán la composición del Congreso para los próximos dos años, en un periodo que será relevante para las decisiones de Washington en materia económica, migratoria y de política exterior.

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