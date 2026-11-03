Claudia Sheinbaum arranca la Jornada Nacional de Lectura; pide a los alumnos dejar las pantallas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el arranque de la Jornada Nacional de Lectura en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Durante el evento, la mandataria y alumnos leyeron un fragmento del libro ‘Canek’, del escritor Ermilo Abreu Gómez.

Acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, la Jefa del Ejecutivo Federal llamó a las y los estudiantes a reflexionar sobre el uso de la tecnología y a utilizar los dispositivos móviles con responsabilidad.

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“Inmensidad. Bueno, con esta palabra quiero que se queden el día de hoy. Esa hermosa inmensidad está alrededor de nosotros, y la inmensidad también es este hermoso país que nos vio nacer a todas y todos nosotros”, expresó la mandataria de México ante la comunidad escolar.

“Inmensidad es el universo. Inmensidad es todo aquello que ustedes pueden conocer no necesariamente a través del teléfono celular. Así que por eso hoy empieza este hermoso programa que se llama ‘Leer’. Cambiemos la pantalla por un libro. Como dice la Secretaría de Educación Pública: dejemos la pantalla y que comience a volar nuestra imaginación”, agregó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum leyó junto a los alumnos un fragmento del libro ‘Canek’. / Gobierno de México.

El inicio de esta jornada se realiza en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

Para concluir, la Presidenta reiteró la importancia del contacto humano y la convivencia directa: “Entonces, por eso dijimos: en el momento en que estamos en la escuela, vamos a regresar a compartir entre nosotros mismos, que nuestra relación no sea a través de una pantalla. Lo más maravilloso que podemos hacer es abrir un libro y leer, no lo dejemos a un lado”.

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